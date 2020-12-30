Las dos ocasiones en las que se presagió que ‘Derek Shepherd’ moriría dentro de la trama de ‘Grey’s Anatomy’.

Una de las salidas más dolorosas para los fans de Grey's Anatomy fue la del médico Derek Shepherd, quien era interpretado por el actor Patrick Dempsey, quien dejó la trama de manera repentina.

De acuerdo con lo que han detallado algunos especialistas en la serie, aunque la salida del personaje de Dempsey tomó por sorpresa a varios de los seguidores del drama médico, anteriormente ya se había presagiado su muerte sin que nadie se hubiera dado cuenta de ello.

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Según los detalles que han surgido al respecto, fueron dos ocasiones en las que el doctor Derek Shepherd estuvo relacionado con la muerte.

Derek Shepherd fue parte de Grey's Anatomy durante 11 temporadas de la serie hasta que su intérprete, Patrick Dempsey, decidió abandonar la producción tras varios desacuerdos con los productores y debido a que deseaba dedicarse a otros proyectos.

Sin duda, la salida del icónico personaje es uno de los que más rompieron el corazón de los fans de la serie que aborda las peripecias que atraviesa un grupo de médicos.

Y, aunque todos recuerdan su partida, pocos tienen presente que la manera en la que abandona la serie Patrick Dempsey ya había sido avizorada en dos ocasiones.

La primera fue en la primera temporada cuando Derek Shepherd le manifestó a Meredith Grey que tenía miedo de quedar en coma luego de ver su amigo Mark Sloan caer en uno, tras un accidente de avión que se convirtió en el más terrible que se haya visto en la ficción.

Posteriormente, en la quinta temporada de Grey's Anatomy, Meredith comienza a tener sueños constantes en los que ve su ya esposo Derek Shepherd morir en un accidente, tal y como ocurrió al final de su participación en la historia.

Estos datos hacen sentido con la forma en que murió Derek Shepherd en Grey's Anatomy como todo un héroe, luego de socorrer a las víctimas de un accidente automovilístico y ser embestido por un auto, hecho que lo llevó a permanecer en coma y Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, decide desconectar a su esposo respetando la voluntad que le confesó en la primera temporada.

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