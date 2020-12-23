Ella es la cautivadora mujer que flechó el corazón del cirujano ‘Derek Shepherd’ fuera de ‘Grey’s Anatomy’.

‘Grey's Anatomy’ se convirtió en una serie que brilló por su grandioso guión, diverso elenco y sorprendentes escenas durante todas las temporadas. Por si fuera poco, las parejas ficticias que surgieron dentro del programa, también acapararon la atención de los reflectores.

Y es que, el cirujano ‘Derek Shepherd’, vivió un verdadero cuento de hadas con ‘Meredith Grey’, interpretada por la actriz estadounidense Ellen Pompeo. Inmediatamente, esta pareja de ficción se metió en los corazones de millones de televidentes, quienes deseaban un final feliz para ambos.

Sin embargo, fuera del foro de ‘Grey's Anatomy’, ‘Derek Shepherd’, interpretado por Patrick Dempsey, encontró al verdadero amor de su vida.

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Patrick se enamoró de su estilista Jillian Fink, una joven peluquera que cautivó con sus encantos al famoso intérprete.

Patrick era cliente de Jillian; sin embargo, se enamoraron a primera vista y decidieron intentar un romance que dio como resultado tres hermosos hijos.

La pareja selló su amor en una majestuosa boda en 1999, pues estaban seguros de pasar el resto de sus vidas juntos.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de estos famosos artistas, pues en 2015 atravesaron una crisis marital que casi les cuesta el divorcio.

En su momento, el también piloto de carreras pidió respeto para superar el difícil momento que atravesaba con su pareja.

Tiempo después, Patrick y Jillian resolvieron con éxito sus diferencias y se dejaron ver como una familia muy unida ante millones de admiradores.

Actualmente, este dúo sigue casado y recolectando hermosos momentos familiares junto a su hija Talula y los gemelos Darby y Sullivan.

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