La película para niños ‘Monsters Inc.’ ahora tendrá su serie secuela bajo el nombre ‘Monsters at Work’.

La emblemática película animada 'Monsters Inc.' revivirá con su serie secuela llamada ‘Monsters at Work’ que próximamente será estrenada por una plataforma de streaming y continuará con las aventuras de Sulley y Boo.

Fue en el 2001 cuando el mundo conoció a 'Monsters Inc.', la cuarta cinta de Pixar que se convirtió en ese entonces en una producción que dejó huella al recaudar a nivel mundial 577 millones de dólares.

Te puede interesar: La exitosa serie Grey’s Anatomy tendrá su propio libro con un exclusivo contenido detrás de cámaras.

Los fans han querido ver más de sus personajes favoritos, así que en 2013 llegó a las salas de cine la precuela 'Monsters University' que nos mostró a Mike Wazowski y a James P. Sullivan en su etapa adolescente mientras estudiaban para convertirse en “asustadores”.

‘Monsters at Work’ continuará la historia de Sulley y Boo

A casi 20 años de distancia de su lanzamiento, Sully y Mike regresarán a la pantalla chica, para continuar su historia tras los acontecimientos de la cinta del 2001.

El actor Billy Crystal, quien le da voz en la versión inglés a Mike Wazowski, reveló más detalles de la esperada secuela, confirmando a los personajes principales de la franquicia.

Es una serie. John Goodman y yo somos Sully y Mike. El programa, en términos de tiempo, comienza seis meses después de que terminara Monsters, Inc. Así que ahora estamos en el piso de la risa. Creamos todos los personajes nuevos, jóvenes y geniales con algunos actores de voz geniales, y John (Goodman) y yo estamos repitiendo nuestros papeles

También podría interesarte: No te pierdas las increíbles y sorprendentes predicciones de ‘Los Simpson’ relacionadas al ‘Super Bowl’.