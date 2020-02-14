El actor Emilio Estevez formará parte de la secuela de la serie Mighty Ducks que llegará a finales de año.

Una compañía cinematográfica confirmó que se encuentra preparando el regreso de una de las series más importantes de inicios de los años noventa como lo fue Mighty Ducks, esto junto con el anuncio de que las exestrellas infantiles de la pantalla chica, Brady Noon (Good Boys) y la actriz Lauren Graham (Gilmore Girls), serán parte nuevamente del elenco en la secuela que preparan.

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Este jueves también se reveló que el actor estadounidense Emilio Estevez, quien también es director y guionista y alcanzó la fama durante la década de los ochenta, formará parte de la nueva temporada.

Fue el propio actor quien reveló que será parte de la nueva secuela de Mighty Ducks, esto de acuerdo con un medio norteamericano.

Después de 25 años, estoy encantado de atar mis patines, ponerme la chaqueta del entrenador Bombay y volver a interpretar al personaje icónico para este nuevo capítulo en la franquicia de The Mighty Ducks. Del mismo modo, estoy encantado de volver a mis viejos terrenos con mis amigos y Steve Brill, el creador original de la franquicia, para unirme a ellos en su nueva y emocionante plataforma

La trama de la serie será en torno a un niño llamado Alex, quien en compañía de su madre tratarán de formar un nuevo equipo de hockey, esto luego de que el protagonista (Alex), fuera rechazado del conjunto de los Patos.

La historia será contada en la ciudad de Minnesota, en donde el equipo de Mighty Ducks se ha convertido en un equipo competitivo y ganador.

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La serie constará de diez episodios, todavía no se tiene la fecha de lanzamiento de la serie, pero se espera que se encuentre disponible en la plataforma de streaming, para finales de este año.

