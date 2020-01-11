Muere a los uno de los actores más queridos de la serie American Horror Story, cientos de seguidores se lamentan en redes.

El elenco de American Horror Story y sus fanáticos recibieron una de las peores noticias que pudieron haber recibido: el actor Harry Hains falleció a los 27 años.

Hains participó en la quinta temporada, que cuenta la historia de un hotel con una maldición. Ahí compartió créditos con personajes de talla internacional, como lo son: Lady Gaga, Sarah Paulson, Kathy Bates, Angela Bassett y Evan Peters.

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Esta noticia la reveló su madre, Jane Badler, quien también es actriz. En sus redes sociales posteó un mensaje en donde se lamenta la perdida que tuvo:

El 7 de enero, mi precioso hijo murió. Tenía 27 años y el mundo a sus pies. Pero, por desgracia, tuvo problemas con las enfermedades mentales y las adicciones. Era una chispa que dejó de brillar demasiado pronto… Te echaré de menos cada día de mi vida, Harry

Harry Heins también llegó a dedicarse a la música, teniendo una banda llamada Antiboy. De igual manera, realizó un poco de modelaje alternativo y en sus inicios participó en The Oa.

Lamentablemente, con esto Heins entra al club de aquellos artistas que han fallecido a los 27 años: un grupo que los fanáticos han creado, teniendo como “miembros” a Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimmy Hendrix y Janis Joplin.

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