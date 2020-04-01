FOTO: Una mujer se hizo un desastroso tatuaje de Homero Simpson y se vuelve viral en las redes sociales.

Durante la cuarenta diversas personas sacaron a relucir sus talentos ocultos, desde su pasión por la repostería, pasando por su rutina de ejercicio y hasta llegar a los bailes en TikTok. Sin embargo, no todos enfrentaron el aislamiento de la misma forma, tal es el caso de está chica que se hizo un desastroso tatuaje de Homero Simpson y pronto se hizo viral:

Me hice un tatuaje absolutamente terrorífico de Homero Simpson porque estaba aburrida y ahora está pegado a mí para siempre, mira su maldito estado de ánimo

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just gave myself an absolutely terrifying tattoo of homer simpson cause i was bored n now it’s sinking in that it’s actually stuck on me forever :) cba look at the fuckin state of that pic.twitter.com/g4gGa2HlTM — Jen (@jenstu_) March 24, 2020

La foto fue publicada en Twitter por la usuaria de nombre Jen y muy pronto alcanzó más de 70 mil ‘me gusta’. Estos son algunos divertidos comentarios por parte de los internautas:

Hemos pasado por tantos momentos difíciles y esto realmente me hizo reír muy fuerte

Corona Simpson, me encanta. Quiero uno igual

El fervor que te llevó a hacer esto, fue el efecto de un ángel que poseía tu cuerpo

En la imagen se observa un garabato representando al personaje amarillo que pronto desató la risa entre los tuiteros, mismos que crearon algunos memes para amenizar el momento.

El tatuaje se viralizó en Internet y alcanzó los primeros puestos de popularidad en las redes sociales. Sin embargo, generó las risas de más de una persona que se encuentra en confinamiento desde sus hogares.

No todo ha sido desastre, en estos días de aislamiento social, diferentes chicas aprovechan para relucir sus increíbles creaciones de maquillaje. Para lidiar con el aburrimiento, muestran el talento para decorar su rostro con los colores más excéntricos de la temporada. Como el caso de esta chica:

makeup 2 de cuarentenabola: no sabía que hacerme y me he hecho esto después de escuchar blue flame de astro 20 veces seguidas 🦋 pic.twitter.com/jCTpZC3d4x — ⁷cris ☻ (@ccddaeng) March 24, 2020

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