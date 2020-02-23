Richard Madden sorprende al posar sin camiseta y revela su trabajada figura para la serie ‘The Eternals’.

Uno de los protagonistas de Game Of Thrones que continúa en la mira de Hollywood es Richard Madden, quien tras su gran actuación en la serie El Guardaespaldas, se unió a Marvel para formar parte del nuevo proyecto The Eternals.

El actor de 33 años conquistó a los productores de Marvel para incorporarse al elenco de The Eternals, el cual está conformado por Angelina Jolie, Salma Hayek y su excompañero en Juego de Tronos, Kit Harington.

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Sin embargo, el actor muestra en su cuenta de Instagram cómo ha transformado su cuerpo para tener todo el aspecto de un superhéroe. Richard Madden pasó mucho tiempo en el gimnasio para convertirse completamente en Ikaris, el personaje que interpretará.

Un par de fotos cautivó a sus miles de seguidores, pues presumió su figura sin camiseta. Se puede apreciar su pecho y sus hombros trabajados, mientras tiene como escenario el parque Topanga State, una reserva cerca de Santa Mónica, California, donde muchos aficionados a las montañas disfrutan de la naturaleza.

En otra foto podemos apreciar a Richard Madden explorado las montañas escocesas, como en Am Bodach. En cada una de sus publicaciones ha recibido cientos de halagos, ya que se ve muy guapo y mejor que nunca.

El cuerpo del intérprete de Robb Stark fue gracias al fuerte entrenamiento que hace con David Marshall, también conocido como Body Doctor.

Este personal trainer de los actores se dedica a transformar los cuerpos de los actores con su entrenamiento de alta intensidad, sus dietas basadas en el real fooding y sus terapias de salud mental.

No solo él se sometió a este entrenamiento, sino Kit Harrington y Gerard Butler también le deben su excelente estado físico.

Recordemos que hace poco se filtraron imágenes donde se aprecia un primer vistazo de la historia de ‘The Eternals’; en las fotos se puede ver a Madden y Hayek transformados en sus personajes Ikaris y Ajak.

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