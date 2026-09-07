Hora EXACTA de inicio de One Piece para ver GRATIS y en línea el anime por Azteca 7

Es oficial, “One Piece”; uno de los animes con más impacto a nivel global será transmitido por Azteca 7 así que si eres fan de Monkey D. Luffy y cada una de las aventuras en las que se embarca te damos toda la información para que no te pierdas estos sensacionales episodios.

¿A qué hora ver One Piece por Azteca 7?

A través de la señal televisiva y abierta de Azteca 7 podrás disfrutar de la transmisión gratuita de los episodios de One Piece, el exitoso anime en donde se viven las asombrosas historias de “La Tripulación del Sombrero de Paja”. A partir de este 07 de septiembre podrás disfrutar del anime en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, de lunes a jueves. Cada episodio tendrá una duración de una hora por lo que te recomendamos sintonizar nuestro canal a tiempo para no perderte ni un solo minuto.

¿De qué trata One Piece?

One Piece es un anime creado por el mangaka japonés Eiichirō Oda, obra que comenzó a publicarse el 22 de julio de 1997. La historia se centra el Monkey D. Luffy, un joven felíz y muy optimista que al comer fruta mágica su cuerpo se convierte en goma además de que sueña convertirse en el próximo Rey de Piratas. Por otro lado, el protagonista se envuelve en diversas aventuras con La Tripulación del Sombrero de Paja en donde destacan otros personajes como Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Tony Tony Chopper, Nico Robin, Franky, Brook, entre otros. El tesoro que los personajes buscan es el anhelado “One Piece”, nombre de donde se deriva el título del anime.Por otro lado, uno de los datos más sorprendentes de este anime es que es uno de los más extensos que existen ya que hasta el momento se han emitido 1177 episodios.

¿Hay películas de One Piece?

Ante esta pregunta, la respuesta es sí. Por ejemplo, “One Piece: La Película” fue una cinta emitida en el año 2000 y es la primera película de la franquicia, por otro lado también existen otras como One Piece Film: Z, One Piece Film: Gold, One Piece: Estampida, One Piece: Red. Estas obras han sido muy importantes para todos los fans ya que es un formato distinto en el que pueden disfrutar de su historia favorita.