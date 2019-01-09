Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 20 - Tokio de Cristal - Rey Endymion - ¡Sailor Moon descubre más sobre el Lado Oscuro de la Luna!

Manga Digital | Sailor Moon Crystal - Acto 20 - Tokio de Cristal - Rey Endymion - ¡Sailor Moon, Tuxedo Mask, y Sailor Venus, descubren más sobre el Lado Oscuro de la Luna!

Sailor Moon Crystal acto

Chibiusa ha pedido ayuda, y gracias a eso, Sailor Moon, Tuxedo Mask, Sailor Venus, Luna y Artemis logran comprender el problema al que enfrentan en la devastada Tokio de Cristal, y al fin conocen todo sobre el origen de la pequeña dama.