¡OFICIAL! Spider-Noir es cancelada tras una temporada. Esto se sabe sobre la polémica decisión

De manera oficial se ha dado a conocer que Spider-Noir no continuará después de solo una temporada. Este proyecto protagonizado por Nicolas Cage y Ben Reilly fue producido por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, el cual se estrenó el pasado 2026.

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¿Qué se sabe sobre la cancelación de Spider-Noir tras una temporada?

De manera oficial se ha dado a conocer que Prime Video ha cancelado la serie live-action de Spider-Noir, la cual era protagonizada por Nicolas Cage. La noticia ha sorprendido a los fans, pues la serie habría contado con una exitosa primera temporada con más de 11 nominaciones a los premios Emmy 2026 y más de 2,600 millones de minutos reproducidos en Nielsen. Es importante dejar en claro que hasta ahora no se ha revelado el motivo de la repentina decisión tomada.

De la misma manera y a pesar de que la historia está ambientada en los años 30, contó con ocho episodios reconocidos por la crítica y los fans; se ha señalado que, tras declararse su cancelación, Sony advierte su interés en desarrollar futuros proyectos independientes de algunas otras variantes del universo de Spider-Man.

¿Qué es Spider-Noir?

Spider-Noir se estrenó hace unos meses y contaba la historia del veterano detective privado Ben Reilly. La historia estaba ambientada en la Nueva York de la Gran Depresión (los años 30) y sigue los códigos del cine negro tradicional y el género de misterio. Para los fans, este proyecto reimaginaba la historia tradicional de los superhéroes, además de contar con una estética única completamente en blanco y negro.