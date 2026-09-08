Hoy en HBO Max: la serie MÁS NOMINADA a los Premios Emmy 2026, y que es considerada una de las mejores series dramáticas de los últimos años

Si hoy estás buscando una nueva serie para ver y quieres empezar a disfrutar de algo que combine drama, tensión y situaciones intensas, The Pitt es una de las opciones que vale la pena tener en el radar. Esta ficción médica de HBO Max es protagonizada por Noah Wyle y ya se ha convertido en la serie con más nominaciones a los Premios Emmy 2026, con un total de 25, para ser exactos.

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¿Por qué The Pitt es la serie más nominada de los Emmy 2026?

La trama de esta serie y la forma en la que se nos cuenta son de otro mundo. No por nada tienen 25 nominaciones, superando incluso a Hacks, la cual tuvo 24. Algo que llama la atención es que normalmente la segunda temporada tiene calificación más baja que la primera. Pero The Pitt supera sin problemas las 13 nominaciones que tuvo durante su primera temporada.

¿De qué trata The Pitt?

Esta serie sigue el trabajo de médicos y enfermeras, así como de sus pacientes dentro de un hospital de Pittsburgh. Pero no esperes ver la típica historia médica, ya que aquí cada episodio pone a los personajes frente a emergencias, decisiones difíciles y conflictos personales con un ritmo narrativo que te mantendrá al filo de tu asiento esperando que cualquier cosa pueda ocurrir en cualquier momento.

¿Dónde ver The Pitt?

Si ya te llamó la atención con todo lo que te contamos, recuerda que esta serie médica la puedes encontrar completa en HBO Max. Esta serie es una de las favoritas para ser una de las grandes ganadoras en los Emmy 2026.