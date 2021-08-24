Crean réplica del televisor de Los Simpson con impresora 3D.

El sueño de todo fanático de Los Simpson se hizo realidad gracias a un ingeniero de software que responde al nombre de Brandon Withrow.

Omg! I’m the maker of that tiny TV and Lisa is absolutely without a doubt my favorite character. Thank you for bringing Lisa to life! pic.twitter.com/ql5hy1k6yV — Brandon Withrow (@theWithra) August 24, 2021

El joven creó una mini televisión parecida a la de la familia amarilla en la serie Los Simpson. El singular aparato alberga 248 episodios del programa, pertenecientes a las primeras 11 temporadas.

Por si fuera poco, el objeto de deseo tiene un botón de volumen para ajustar el sonido de los episodios. También cuenta con un botón de apagado, pero aunque se presione, los episodios continúan corriendo en bucle tal y como un televisor antiguo.

El televisor morado fue hecho con un Pi Zero, un ordenador de 5 dólares de Raspberry y una tarjeta microSD de 32 GB, capaz de albergar múltiples capítulos de la serie creada por Matt Groening.

Cuenta con una pantalla TFT de 640 x 480 píxeles, además de que fue diseñado y modelado con Autodesk Fusion 360. Por si fuera poco, todas las piezas fueron hechas con una impresora 3D Ender 3 Pro, lo que dio como resultado un mini televisor idéntico al de la famosa familia de Springfield.

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Fanáticos de Los Simpson no pueden esperar por tener este aparato en sus manos

El mini televisor morado aún no está a la venta para los admiradores de Los Simpson; sin embargo, la creatividad del creador Brandon Withrow fue aplaudida por fanáticos en todo el mundo.

No sería ninguna sorpresa que Brandon Withrow decida lanzar el artículo al mercado para complacer a los seguidores de la serie animada.

Brandon Withrow es un joven estadounidense que nació en la ciudad de Kentucky. Cursó sus estudios en el Savannah College, donde se graduó de la carrera de arte y diseño.

Ha trabajado como ingeniero de software para aplicaciones como Airbnb, Lottie y otras más. Pese a todo, jamás se había vuelto tan viral como con su reciente televisión morada inspirada en una de sus series favoritas: Los Simpson.

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