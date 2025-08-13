K-Pop 2025: ¿Quién es el “idol” o cantante MÁS popular en México y cuáles son sus canciones icónicas?

En los últimos años el fenómeno del K-Pop ha llegado a todos los rincones del mundo, y por todos los rincones, también incluimos México, un país que ha recibido y adorado a esta ola de cultura y a sus idols pero te has preguntado ¿Quién es la figura más popular?

Estamos de acuerdo en que BTS se ha colado en lo más alto de la popularidad, siendo una agrupación que ha venido a romper fronteras y récords de todo tipo, hablar de este grupo de K-Pop es entrar en una conversación extensa porque su universo siempre está en expansión.

¿Es Jungkook el idol más popular de todo México?

Golden Maknae, como también le apodan a Jungkook por destacar en todas las áreas, es considerado por todo el ARMY como el miembro de BTS más querido, donde sus fans destacan su manera de cantar, su talento para bailar las desafiantes coreografías y su presencia en redes sociales.

Su actividad en redes sociales se destaca por divertidos momentos en los que ha sido captado, llegando a ser viral en diversas ocasiones, además de ganarse el corazón de sus fans con los covers que ha interpretado en sus transmisiones.

El vocalista y bailarín principal de BTS es considerado como uno de los idols más talentosos de todo el mundo y ha sido reconocido como uno de los mejores artistas de la cultura pop moderna.

(Photo by NDZ/Star Max/GC Images)

Una estrella de BTS

Jungkook ha brillado más allá del gran trabajo que ha hecho BTS, pues su disco como solista “GOLDEN” fue muy bien recibido por la crítica internacional, donde han destacado su versatilidad dentro del pop.

De su música en solitario se destacan las canciones:



Seven ft. Latto

Satanding Next to You

3D ft. Jack Harlow

Still With You

Su influencia en el público latino, y sobre todo el mexicano, lo han convertido en una de las celebridades más queridas de la actualidad, donde cualquier suceso que lo involucre se ha vuelto tendencia.

¿Estás de acuerdo con esta selección? ¿Quién es tui idol favorito?

