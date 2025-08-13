Fans de todo el mundo celebran el cumpleaños de Jaemin, gran cantante, rapero y bailarín

Este miércoles 13 de agosto celebraremos el cumpleaños número 25 de Jaemin (Na Jae-min), uno de los cantantes, raperos, actores y bailarines más destacados de Corea del Sur que pertenece a NCT Dream.

Fans de todo el mundo han comenzado con los preparativos incluso horas antes, pues no le dan importancia al uso horario que hay entre Corea del Sur y México, donde los mexicanos estamos atrasados por 15 horas.

¿Quién es Jaemin?

Jaemin forma parte del grupo de K-Pop conocido como NCT, y participa en la subunidad juvenil NCT Dream, el cual está bajo la compañía SM Entertainment.

En el año 2014 realizó su pre-debut en un reality show llamado EXO 90:2014 junto con otros novatos, donde interpretaban canciones y recreaba videos musicales de ídolos del K-Pop de la década de los 90’s.

Un año más tarde, apareció en Mickey Mouse Club de Disney Channel Korea, junto a SM Rookies.

Trabajo con NCT Dream

Para el año 2016, se confirmó que realizaría su debut en NCT Dream, subunidad de NCT en agosto de 2016 con el sencillo ‘Chewing Gum’.

Su éxito en la música fue tanto que eclipsó al mundo del K-Pop, pues con NCT Dream ha participado en los discos:We Go Up (2018), We Boom (2019),Reload (2020), Hot Sauce (2021), Glitch Mode (2022) y ISTJ (2023).

Sus dotes actorales

En el año 2018 tuvo su primera aparición en la serie A-Teen, donde interpretó brevemente a un estudiante.

Un par de años después, se ganó el corazón de todo Corea del Sur con su papel en la miniserie Method to Hate You, donde dio vida a Han Dae Gang, papel que le hizo ganar el premio a mejor actor por los Seoul Webfest Awards.