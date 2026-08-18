Los tres partidos de la Jornada 5 de la Liga BBVA que serán transmitidos EN VIVO y GRATIS por Azteca 7

La Jornada 5 de la Apertura 2026, de la Liga BBVA está en su punto medio y, si no quieres perderte nada de la emoción de la jornada, te contamos todo lo que debes saber sobre los tres partidos imperdibles para ver gratis por Azteca 7: Tigres vs. Atlante, Juárez vs. América y Puebla vs. Santos.

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¿Cuáles son los tres partidos que podrás ver gratis por Ateca 7 de la Jornada 5 de la Liga BBVA?

Si quieres seguir toda la jornada deportiva por Azteca 7, toma en cuenta que podrás ver los partidos de Tigres vs. Atlante, Juárez vs. América y Puebla vs. Santos. Y esto es lo que debes saber sobre cada uno de los encuentros que podrás ver de manera gratuita y en directo por la señal abierta de TV Azteca.

Juego entre Triges contra Atlanete

Los Tigres de la UANL se enfrentarán al Atlante este viernes 21 de agosto del 2026, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será dentro del Estadio Universitario y podrás verlo totalmente GRATIS por Azteca 7 en todas nuestras señales oficiales.

Juego entre Juárez y América

El partido entre Club Juárez y Club América se llevará a cabo este 21 de agosto del 2026, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), dentro del Estadio Olímpico Benito Juárez. Podrás seguir toda la emoción del juego por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.

Juego entre Puebla y Santos

El próximo 22 de octubre, el Club Puebla se enfrentará con Santos Laguna, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), contando como sede el Estadio Cuahthémoc.

Mantente al día con toda la información deportiva al momento y no te pierdas nada de los partidos que definirán historia, solo por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.