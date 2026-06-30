3 claves para entender la CRISIS por la que atraviesa la Xbox

La Xbox atraviesa por una de las crisis más grandes en la historia reciente de esta consola de videojuegos, y lo anterior deriva directamente de las pocas ventas en cuanto a millones se refiere si se compara con otras consolas como lo son, por ejemplo, la Nintendo Switch 2 y la PlayStation 6.

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En estos momentos, la Xbox es la tercera consola de videojuegos más popular a nivel mundial por debajo de las antes mencionadas, lo cual habla de una especie de crisis que existe al interior de Microsoft. Ante ello, ¿cuáles son las claves de este problema, de acuerdo con expertos?

3 claves para conocer la crisis de Xbox

Bajas ventas y recortes masivos: Las bajas ventas que la Xbox ha tenido en cuanto a consolas y videojuegos se refiere ha hecho que la empresa tenga que realizar despidos masivos, esto a fin de tener una nueva organización bajo el mando de su nuevo CEO, Asha Sharma.

OJO ​🚨 El grifo de Microsoft se está cerrando. Múltiples desarrolladores independientes han confirmado durante la feria B2B First Playable en Italia que Xbox ha congelado por completo la firma de nuevos acuerdos para Game Pass.



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Juegos exclusivos: La PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2 se han hecho de juegos exclusivos, mismos que impiden que estos se jueguen en otras consolas, hecho que ha afectado directamente a distintos usuarios que gozan de una Xbox en su hogar.

se han hecho de juegos exclusivos, mismos que impiden que estos se jueguen en otras consolas, hecho que ha afectado directamente a distintos usuarios que gozan de una en su hogar. Aumento de la Game Pass: La Xbox Game Pass sufrió un aumento en su precio en los últimos meses, lo cual hizo enfurecer a sus suscriptores más leales. Esto, en consecuencia, trajo la cancelación de algunos usuarios, mismos que optaron por darle una oportunidad a otras consolas.

¿Cuándo sale la Xbox Project Helix?

Una de las alternativas más claras que la Xbox tiene de cara al futuro a mediano plazo es la llegada de la Xbox Project Helix, consola de nueva generación que podría salir el próximo año y que promete competir con las consolas más espectaculares como la PlayStation 6.