3 razones por las que el GTA VI habría costado más de 2,000 millones de dólares

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del GTA VI, mismo que es considerado uno de los videojuegos más espectaculares y esperados de todos los tiempos por el impacto tan grande que podría generar entre los seguidores y, en consecuencia, en el mundo de los juegos de video.

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Tal situación ha aumentado considerablemente toda vez que distintos rumores mencionan que Rockstar Games invirtió alrededor de 2,000 millones de dólares en su producción. Ante tal situación, aquí conocerás tres razones por las cuales gastó tal cantidad de dinero.

¿Por qué Rockstar Games pagó más de 2,000 millones de dólares en el GTA VI?

Economía viva: Una de las razones por las cuales el GTA VI tuvo un costo de producción tan alto deriva de la “economía viva” que se creó en el videojuego. Aquí, los protagonistas tendrán la oportunidad de vivir de una forma mucho más natural, incluso a niveles superiores a las ediciones anteriores.

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Edificios “rentables”: A diferencia de lo que ocurrió en la versión V, en el GTA VI Rockstar Games permitirá que los jugadores puedan ingresar al 65 por ciento de los edificios, lo cual permitirá que la aventura sea mucho más grande para quienes disfruten de este juego.

A diferencia de lo que ocurrió en la versión V, en el permitirá que los jugadores puedan ingresar al 65 por ciento de los edificios, lo cual permitirá que la aventura sea mucho más grande para quienes disfruten de este juego. La tecnología llegó a la ciudad: Si cometes un crimen y este tiene consecuencias mayúsculas, entonces las personas que estén alrededor de este hecho comenzarán a grabar y a publicar esto en sus redes sociales, un hecho sin precedentes hasta ahora.

¿Cuánto valdrá el GTA VI y cuándo sale a la venta?

Rockstar Games confirmó, desde hace algunos meses, que le GTA VI saldrá a la venta en México y el resto del mundo el próximo 19 de noviembre. Además, recientemente se supo que su costo, al menos en la versión estándar, será de 80 dólares, así como de 100 dólares en su Ultimate Edition.

