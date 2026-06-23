3 videojuegos de MUNDO ABIERTO que han sorprendido en este 2026

Los videojuegos han tenido una evolución significativa en los últimos años. Atrás han quedado aquellos títulos con una tónica establecida desde el principio y, ahora, la modalidad Mundo Abierto se ha vuelto la favorita no solo de los expertos, sino de quienes comienzan en este mundo digital.

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Tal situación ha permitido que los videojuegos de Mundo Abierto sean cada vez más vistos con el pasar de los años, y el ejemplo más claro de lo anterior es el GTA VI, el cual saldrá en noviembre del 2026. Sin embargo, antes de este tres títulos han destacado por las sorpresas presentadas durante este año.

¿Qué videojuegos han destacado en 2026 por su modalidad Mundo Abierto?

Crimson Desert: Se trata de uno de los juegos más populares en la modalidad Mundo Abierto gracias a contar con escenarios por demás espectaculares en donde las actividades están al por mayor, mismas que incluyen secretos y desafíos a tener en cuenta.

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Forza Horizon 6 : Japón entra en este apartado con un juego de Mundo Abierto que ha superado las expectativas de miles de jugadores, esto mediante una experiencia artística que hace de este videojuego uno de los más atractivos visualmente hablando.

: Japón entra en este apartado con un juego de esto mediante una experiencia artística que hace de este videojuego uno de los más atractivos visualmente hablando. Soulmask: Se trata de uno de los videojuegos con más misticismo que hay en el apartado de Mundo Abierto, lo cual lo coloca dentro de este top. Soulmask no es más que una propuesta en donde puedes reclutar seguidores con el objetivo de fundar una civilización que traerá consigo muchas horas de juego.

¿Los videojuegos deportivos también contarán con Mundo Abierto?

Así como ocurre con Forza Horizon, la realidad es que los videojuegos deportivos han comenzado a entrar a esta línea de Mundo Abierto. Una muestra de lo anterior será el EA Sports FC 27, el cual tendrá esta modalidad en su nuevo mundo a lanzarse en septiembre de este año.