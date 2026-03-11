EA Sports FC 26: Los 5 defensas con el mejor potencial en el Modo Carrera

Estamos a poco más de seis meses para que Electronic Arts saque el EA Sports FC 27, mismo que contará con un sinfín de sorpresas. No obstante, mientras este videojuego llega el Modo Carrera del EAFC26 sigue dejando muchos puntos positivos, por lo que aquí conoceremos algunos de ellos.

El Modo Carrera llegó a consolidarse como uno de los apartados más interesantes de este videojuego, aunque vale decir que quedó rezagado ante el arribo del Ultimate Team. Ante este hecho, es preciso que conozcas los mejores 5 defensas que puedes contratar para este modo de juego en el EA Sports FC 26.

¿Qué defensas jóvenes puedes fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 26?

En el primer lugar aparece Dean Huijsen, un futbolista español de origen neerlandés que forma parte del Real Madrid. El defensor central puede jugar en ambas posiciones y, con apenas 20 años de edad, tiene una valoración de 82 puntos, misma que puede llegar hasta las 89 unidades en el Modo Carrera.

Debajo de él se encuentra Jorrel Hato, quien forma parte del primer equipo del Chelsea de la Premier League y que, con 19 años de edad, tiene una media de 78 puntos que puede alcanzar los 89 con un buen entrenamiento. Pau Cubarsí, del Barcelona, se queda con el tercer puesto gracias a su valoración de 82 y un potencial de 88.

En el cuarto sitio el EA Sports FC 26 presenta a Givairo Read, futbolista del Feyenoord al que puedes fichar en el Modo Carrera con 19 años, una media de 75 y un potencial de 88. Finalmente, en el quinto lugar aparece Finn Jeltsch, el cual milita en el Stuttgart y tiene una media de 72 que puede alcanzar las 87 unidades.

¿Quiénes son los futbolistas mexicanos mejor valorados en el EA Sports FC 26?

Si bien la Liga BBVA MX no aparece en el EA Sports FC 26, lo anterior no exime que haya algunos futbolistas mexicanos con un rango bastante decente. Entre estos destacan elementos como Julián Quiñones, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, los cuales seguramente estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.