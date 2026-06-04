Llegó la fiesta grande del fútbol a Switch 2 con el regreso de eFootball Kick Off

Cada vez estamos más cerca del inicio de la gran fiesta del fútbol de este verano, y las desarrolladoras de videojuegos no quieren quedarse fuera de la celebración. Por ello, Konami ha lanzado una nueva alternativa para los aficionados de eFootball o, como muchos todavía lo recuerdan con nostalgia, Pro Evolution Soccer (PES).

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Tuvimos la oportunidad de probar el juego unos días antes de su lanzamiento y aquí te compartimos nuestra opinión sobre esta propuesta, disponible para Nintendo Switch 2 por $415.04 MXN o $19.99 dólares.

Uno de los aspectos más llamativos es que tuvieron que pasar más de 13 años para que un título de la franquicia regresara a una consola de Nintendo. Konami deja claro desde el primer momento que esta propuesta busca acercarse más a la esencia de los clásicos Pro Evolution Soccer que conquistaron a millones de jugadores durante años y, en gran medida, lo consigue… aunque no está exento de algunos problemas.

¿Qué puedes hacer en eFootball Kick Off?

El juego apuesta por una experiencia sencilla, dinámica y divertida, acompañada de un fuerte componente nostálgico. Además, incluye un espacio especial dedicado al torneo de fútbol más importante del verano mediante el modo Copa Internacional.

Sin embargo, uno de sus principales puntos débiles es la falta de licencias de varias selecciones nacionales, especialmente la de México. Los aficionados al Tricolor encontrarán una experiencia descafeinada, ya que el equipo no cuenta con jugadores reales ni con los uniformes oficiales, una ausencia que se siente desde el primer partido.

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Aun así, si tu objetivo es conquistar el bicampeonato con la Argentina de Messi, buscar una nueva corona internacional con Cristiano Ronaldo o jugar con figuras como Mbappé, Neymar Jr. o Federico Valverde, encontrarás suficiente contenido para disfrutar. Incluso puedes intentar sorprender al mundo llevando a selecciones como Marruecos o Bélgica hasta las últimas instancias del torneo.

El título ofrece varias modalidades de juego, incluyendo Partido Rápido, Gira Mundial y Copa Internacional dentro del apartado Individual. También incorpora opciones multijugador, juego en línea, GameShare local y juego local tradicional, con encuentros de 11 contra 11 o de 6 contra 6.

Además, se incluyen dos minijuegos que pueden disfrutarse en solitario o en compañía: Muros de Rebote y Carrera de Relevos. Son alternativas interesantes para practicar los controles o simplemente tomar un descanso de los partidos tradicionales.

Por si fuera poco, el juego incorpora una enciclopedia de jugadores y un modo entrenamiento, ideales para quienes buscan familiarizarse con las mecánicas o adaptarse a la experiencia en Nintendo Switch 2.

Conclusión sobre el análisis de eFootball Kick Off

eFootball Kick Off no pretende revolucionar la franquicia ni competir directamente con las grandes producciones deportivas del mercado. Su objetivo es mucho más claro: ofrecer una alternativa accesible, divertida y cargada de nostalgia para quienes desean sumarse a la emoción de la gran fiesta del fútbol.

Puede que sus limitaciones en licencias le resten autenticidad en algunos apartados, pero su jugabilidad ágil, su enfoque desenfadado y su precio competitivo lo convierten en una opción interesante para los aficionados al deporte rey y para quienes aún extrañan el espíritu de los viejos PES.