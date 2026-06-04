Nintendo revela si lanzará otra consola antes del 2030 para competir con la PS6

Mucho se ha hablado respecto al deseo de Sony por lanzar una consola más antes del término de esta década, lo anterior con la intención clara de seguir dominando el mercado de los videojuegos tal y como lo ha hecho en los últimos años. Ante ello, ¿qué tiene que decir Nintendo al respecto?

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Como sabes, fue en 2025 cuando Nintendo lanzó la Switch 2 con ventas que superaron las expectativas y que, durante un momento, hicieron que la compañía se quedara con el primer lugar en este rubro. Por tal motivo, muchos fans se preguntan si la industria lanzará una nueva consola antes del 2030.

¿Nintendo lanzará una nueva consola para competir con la PS6?

Lo primero a tener en cuenta es que la PlayStation 6 está destinada para ser lanzada antes del 2030, aunque hasta ahora se desconoce su fecha oficial. En un principio se hablaba de este año; sin embargo, sus constantes retrasos harían que esta aparezca hasta el 2027 o 2028.

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Bajo este contexto, la industria espera que la Nintendo Switch 2 se mantenga vigente hasta el 2023, de acuerdo con lo dicho por el Portal 3D Juegos. Si esto se cumple, entonces la consola actual de Nintendo tendría que competir no solo con la PS6, sino con la nueva generación de la Xbox.

Pese a ello, expertos en la materia establecen que la Switch 2 puede ser “tecnológicamente más avanzada” que la PlayStation 5 en cuanto a características generales se refiere, motivo por el cual consideran que su consola tiene la capacidad para mantenerse vigente durante muchos años más.

¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 2 en México?

Si bien el precio varía en función de la modalidad que desees o de la tienda departamental en la que la adquieras, la realidad es que el costo promedio de la Nintendo Switch en México ronda los 13,600 pesos; es decir, un precio más elevado que el que la PS5 tiene en la actualidad.