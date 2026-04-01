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Botafogo vs Mirassol: golazo impresionante de Mirassol rescata empate en el Brasileirao J9 TV Azteca Deportes

Un disparo espectacular de Mirassol silenció el estadio y le arrebató la victoria parcial a Botafogo en un partido lleno de emociones.

Por: Azteca Deportes

Mirassol sorprendió a Botafogo con un golazo impresionante que significó el empate en la Jornada 9 del Brasileirao. Cuando parecía que el conjunto local se quedaría con la victoria tras adelantarse en el marcador, un potente disparo cambió el rumbo del encuentro y dejó sin opciones al guardameta.

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