Botafogo vs Mirassol: golazo impresionante de Mirassol rescata empate en el Brasileirao J9 TV Azteca Deportes
Un disparo espectacular de Mirassol silenció el estadio y le arrebató la victoria parcial a Botafogo en un partido lleno de emociones.
Mirassol sorprendió a Botafogo con un golazo impresionante que significó el empate en la Jornada 9 del Brasileirao. Cuando parecía que el conjunto local se quedaría con la victoria tras adelantarse en el marcador, un potente disparo cambió el rumbo del encuentro y dejó sin opciones al guardameta.