Christian Martinoli pone a temblar a la producción previo al Mundial
Durante el partido de México vs Suecia, se le escuchó al narrador más emblemático de fútbol Azteca, Christian Martinoli, tener algunos contratiempos en su voz
Durante el último partido de preparación, México vs Suecia, el comentarista Christian Martinoli puso a temblar a la producción de TV Azteca Deportes y a los aficionados mexicanos, pues se le escuchó toser, como nunca antes había pasado.
Durante todo el partido la tos interrumpió su peculiar narración y el Doctor García, al igual que miles de seguidores, se manifestó preocupado por lo que estaba sucediendo. Incluso se le
escuchó decir a su compañero “que se cuidará porque si no, no llegaría al medio oriente”.
Esto alarmó a todos los mexicanos, pues qué sería de los partidos sin nuestro mejor comentarista. Se rumora que la tos que sufrió se debió a los constantes cambios climáticos a los que se ha enfrentado en toda esta travesía camino a la fiesta más grande del futbol.
Estamos a unos días de la justa mundialista y millones de aficionados se preguntaban si nuestro narrador estaría listo para gritar todos los goles de México o si quedaría fuera del torneo más importante.
La producción comunicó que al narrador se le quitó la tos gracias al jarabe que le recomendaron para solucionar este problema: Histiacil, que el día de hoy es el encargado de cuidar a nuestro narrador de cara este nuevo reto en su carrera.
Ahora, Christian Martinoli se prepara junto a su dupla perfecta, el Dr. García, para narrar su sexto torneo más importante del balompié, desde las tierras de Medio Oriente y así traernos las mejores narraciones de este, el certamen más esperado.
Los aficionados nacionales no deben de preocuparse de nada y podrán seguir gozando de las voces más emblemáticas del futbol azteca.