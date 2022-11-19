Christian Martinoli pone a temblar a la producción previo al Mundial

Durante el último partido de preparación, México vs Suecia, el comentarista Christian Martinoli puso a temblar a la producción de TV Azteca Deportes y a los aficionados mexicanos, pues se le escuchó toser, como nunca antes había pasado.

Durante todo el partido la tos interrumpió su peculiar narración y el Doctor García, al igual que miles de seguidores, se manifestó preocupado por lo que estaba sucediendo. Incluso se le

escuchó decir a su compañero “que se cuidará porque si no, no llegaría al medio oriente”.

Esto alarmó a todos los mexicanos, pues qué sería de los partidos sin nuestro mejor comentarista. Se rumora que la tos que sufrió se debió a los constantes cambios climáticos a los que se ha enfrentado en toda esta travesía camino a la fiesta más grande del futbol.

Estamos a unos días de la justa mundialista y millones de aficionados se preguntaban si nuestro narrador estaría listo para gritar todos los goles de México o si quedaría fuera del torneo más importante.

La producción comunicó que al narrador se le quitó la tos gracias al jarabe que le recomendaron para solucionar este problema: Histiacil, que el día de hoy es el encargado de cuidar a nuestro narrador de cara este nuevo reto en su carrera.

Ahora, Christian Martinoli se prepara junto a su dupla perfecta, el Dr. García, para narrar su sexto torneo más importante del balompié, desde las tierras de Medio Oriente y así traernos las mejores narraciones de este, el certamen más esperado.

Los aficionados nacionales no deben de preocuparse de nada y podrán seguir gozando de las voces más emblemáticas del futbol azteca.