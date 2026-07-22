EA SPORTS NHL 27 apuesta por una inmersión total con arenas renovadas y un modo franquicia online

EA SPORTS quiere llevar la autenticidad del hockey sobre hielo a un nuevo nivel. La compañía presentó oficialmente EA SPORTS NHL 27, una entrega que apuesta por una experiencia mucho más inmersiva gracias a una renovación completa de las 32 arenas de la NHL, nuevas herramientas para la comunidad y una presentación que busca replicar la emoción de un partido real desde el primer saque.

Connected Franchise, new commentary team, 32 authentic atmospheres, and more. Welcome to NHL 27 🏒

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Disponible a partir del 11 de septiembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el nuevo título tendrá como atleta de portada a Macklin Celebrini, la joven estrella de los San Jose Sharks, quien encabezará tanto la edición Standard como la Deluxe.

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Uno de los cambios más importantes de esta entrega está en la atmósfera de los partidos. Cada arena fue reconstruida para reflejar la identidad de su franquicia, incorporando canciones oficiales de gol, presentaciones previas al encuentro, efectos de iluminación característicos, un público mucho más dinámico y un paquete de transmisión completamente renovado. Todo esto estará acompañado por un nuevo equipo de comentaristas conformado por John Buccigross y Darren Pang, quienes buscarán aportar mayor realismo a cada encuentro.

El propio Celebrini destacó el nivel de detalle alcanzado por el equipo de desarrollo, asegurando que la representación del Shark Tank transmite la sensación de disputar un partido real gracias a elementos como la entrada del equipo, la ambientación del estadio y los sonidos característicos de la afición.

Pero las novedades no terminan en la presentación. Después de años de solicitudes por parte de la comunidad, Connected Franchise finalmente hace su debut en la franquicia. Este nuevo modo permitirá crear y administrar ligas online con hasta 32 equipos controlados por jugadores, ofreciendo herramientas para gestionar plantillas, calendarios personalizados y opciones avanzadas para comisionados, convirtiéndose en una de las funciones más importantes incorporadas en la historia reciente de la serie.

En el apartado jugable, EA Sports también promete una representación más auténtica del hockey gracias al uso de datos reales provenientes de NHL EDGE, tecnología que alimenta comportamientos y estrategias más cercanos a lo que ocurre sobre el hielo durante una temporada profesional.

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Quienes busquen una experiencia más completa podrán reservar la Deluxe Edition, que incluye siete días de acceso anticipado, contenido exclusivo para World of Chel y Hockey Ultimate Team, además de puntos virtuales y paquetes especiales. La edición estándar también ofrecerá recompensas para quienes realicen la preventa.

Con una presentación completamente renovada, un enfoque más social y competitivo gracias a Connected Franchise y una recreación mucho más fiel de la experiencia de la NHL, EA SPORTS NHL 27 busca convertirse en uno de los lanzamientos deportivos más ambiciosos del año y dar un importante paso adelante para la franquicia.