Mbappé vuelve al frente de EA SPORTS FC 27 y será la nueva imagen del videojuego

Electronic Arts confirmó que Kylian Mbappé será la estrella de la portada de EA SPORTS FC 27 Ultimate Edition, marcando el regreso del atacante francés como rostro principal de la franquicia después de cuatro años. Además, el futbolista también protagonizará la portada de EA SPORTS FC Mobile, reforzando su papel como una de las figuras más importantes del fútbol mundial y del videojuego.

Regresa a la portada de EA SPORTS FC 27✨



El goleador francés Kylian Mbappé es el protagonista de la edición Ultimate del nuevo FC😍🇫🇷 pic.twitter.com/gd4RkKLK1P — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) July 21, 2026

La elección de Mbappé llega tras una temporada destacada con el Real Madrid, donde se consolidó como uno de los jugadores más determinantes del planeta. Desde su llegada al club español en 2024, el delantero ha mantenido un nivel sobresaliente, convirtiéndose en el máximo goleador de LaLiga durante sus dos campañas en España y conquistando la Bota de Oro de la UEFA Champions League 2025/26 gracias a sus 15 anotaciones en el torneo.

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El rendimiento del atacante también se trasladó a la escena internacional, donde volvió a ser protagonista con la selección francesa durante el verano, consolidando su estatus como uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

"Formar parte de la portada de un título de EA SPORTS FC por primera vez es un momento muy especial para mí", comentó Mbappé tras el anuncio. "Es un honor continuar mi relación con la franquicia en este nuevo capítulo y estoy ansioso por que todos puedan experimentar FC 27".

Desde Electronic Arts también destacaron la importancia del futbolista dentro de la evolución de la serie. Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de Franquicia y Marketing de EA SPORTS FC, señaló que el delantero representa la ambición, creatividad y alcance global que caracterizan actualmente a la franquicia, además de resaltar sus logros tanto a nivel de clubes como con la selección nacional.

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El anuncio marca el inicio de la campaña oficial rumbo al lanzamiento de EA SPORTS FC 27. Durante los próximos días, la compañía revelará nueva información sobre el videojuego, incluyendo el esperado primer tráiler de jugabilidad, programado para el 23 de julio, donde se mostrarán las principales novedades de esta nueva entrega.

Aunque Electronic Arts todavía no ha revelado detalles sobre los modos de juego, licencias o mejoras jugables, la presentación de Mbappé como figura principal deja claro que la compañía apuesta nuevamente por una de las mayores estrellas del fútbol internacional para liderar una nueva etapa de la franquicia.

Con millones de jugadores en todo el mundo y una comunidad que espera conocer las novedades de la edición 2027, el regreso de Mbappé a la portada representa el primer gran paso de una semana que promete mostrar el futuro de EA SPORTS FC.