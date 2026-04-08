VCT Americas 2026 Stage 1 arranca este 10 de abril: equipos, formato y dónde verlo

El VCT Americas 2026 Stage 1 está listo para comenzar este 10 de abril, marcando una nueva etapa en el circuito competitivo de VALORANT rumbo al Champions Shanghai. Con solo tres lugares disponibles para Masters London, la competencia promete ser una de las más intensas de la temporada.

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Tras lo ocurrido en Masters Santiago, donde NRG logró posicionarse en el top 3 mientras G2 Esports quedó en cuarto lugar, los equipos de la región regresan con la presión de demostrar su nivel. Organizaciones como FURIA, que sorprendieron durante el Kickoff, buscarán consolidar su crecimiento en esta nueva fase.

Formato del VCT Americas Stage 1El torneo contará con 12 equipos divididos en dos grupos (Alpha y Omega) bajo un formato de round robin, donde todos los equipos se enfrentarán entre sí en series al mejor de tres mapas (BO3).

Las reglas son claras:

Los 4 mejores equipos de cada grupo avanzan a playoffs

avanzan a playoffs Los playoffs tendrán formato de doble eliminación

Solo 3 equipos clasificarán a Masters London

Esto convierte cada serie en un enfrentamiento crucial donde cualquier error puede costar la clasificación internacional.

Te puede interesar: Miks irrumpe en VALORANT: el nuevo agente que convierte el sonido en su arma más letal El Stage 1 comenzará el 10 de abril en los siguientes horarios:

México: 3:00 PM

3:00 PM Colombia y Perú: 4:00 PM

4:00 PM Argentina y Chile: 6:00 PM

Boletos para ver VCT Americas en vivoLos fans que quieran vivir la experiencia presencial podrán asistir a la Riot Games Arena en Los Ángeles, una de las sedes más importantes del competitivo de VALORANT en América.

Los boletos salieron a la venta el 20 de marzo y pueden adquirirse a través del sitio oficial de venta de entradas del torneo.

Las transmisiones estarán disponibles en inglés, español y portugués, con horarios y actualizaciones disponibles durante toda la temporada en el portal oficial de VALORANT Esports.

El VCT Americas Stage 1 no solo define a los equipos que avanzarán a Masters London, sino que también marca el ritmo competitivo de la región rumbo a los torneos internacionales más importantes del año