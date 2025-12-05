CONFIRMADO: Así quedó el Grupo E, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La mano de Tom Brady definió a los integrantes del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que abrirán su actividad el próximo 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y en el NGR Stadium de Houston.

Así quedó definido el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania quedó establecida como la cabeza de grupo en el sector E y se enfrentará a la debutante Curazo en su partido inaugural. Posteriormente, los germanos se medirán antela Selección de Costa de Marfil y cerrarán su actividad de la primera ronda frente a Ecuador.

Grupo E



Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador



Cómo se jugará el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jornada 1



14 de junio - Alemania vs Ecuador- Filadelfia

14 de junio - Costa de Marfil vs Curazao- Houston

Jornada 2



20 de junio - Alemania vs Curazao - Toronto

20 de junio - Costa de Marfil vs Ecuador - Kansas City

Jornada 3



25 de junio - Alemania vs Ecuador - Filadelfia

25 de junio - Curazao vs Costa de Marfil - Nueva York

