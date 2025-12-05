CONFIRMADO: Así quedó el Grupo E, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Estos países ya saben quiénes serán sus rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Grupo E
La mano de Tom Brady definió a los integrantes del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que abrirán su actividad el próximo 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y en el NGR Stadium de Houston.
Así quedó definido el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Alemania quedó establecida como la cabeza de grupo en el sector E y se enfrentará a la debutante Curazo en su partido inaugural. Posteriormente, los germanos se medirán antela Selección de Costa de Marfil y cerrarán su actividad de la primera ronda frente a Ecuador.
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Cómo se jugará el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Jornada 1
- 14 de junio - Alemania vs Ecuador- Filadelfia
- 14 de junio - Costa de Marfil vs Curazao- Houston
Jornada 2
- 20 de junio - Alemania vs Curazao - Toronto
- 20 de junio - Costa de Marfil vs Ecuador - Kansas City
Jornada 3
- 25 de junio - Curazao vs Costa de Marfil - Nueva York
