CONFIRMADO: Así quedó el Grupo E, tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos países ya saben quiénes serán sus rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Grupo E

FIFA World Cup 2026 Draw
Carlos Barria/REUTERS
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Draw Assistant Tom Brady draws Germany during the FIFA World Cup 2026 draw REUTERS/Carlos Barria
Francisco Fernández
Mundial México 2026
La mano de Tom Brady definió a los integrantes del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que abrirán su actividad el próximo 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y en el NGR Stadium de Houston.

Hugo Sánchez da sus expectativas y deseos, sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, durante del esperado sorteo

Así quedó definido el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania quedó establecida como la cabeza de grupo en el sector E y se enfrentará a la debutante Curazo en su partido inaugural. Posteriormente, los germanos se medirán antela Selección de Costa de Marfil y cerrarán su actividad de la primera ronda frente a Ecuador.

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Cómo se jugará el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jornada 1

  • 14 de junio - Alemania vs Ecuador- Filadelfia
  • 14 de junio - Costa de Marfil vs Curazao- Houston

Jornada 2

  • 20 de junio - Alemania vs Curazao - Toronto
  • 20 de junio - Costa de Marfil vs Ecuador - Kansas City

Jornada 3

  • 25 de junio - Alemania vs Ecuador - Filadelfia
  • 25 de junio - Curazao vs Costa de Marfil - Nueva York

