¿Una Copa del Mundo con 64 selecciones? Este es el plan de la FIFA rumbo al Mundial 2030

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de la Copa del Mundo 2026 , misma que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, a meses de este evento el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no descarta que el Mundial 2030 se realice con un total de 64 selecciones.

De hecho, este es el plan que Gianni Infantino y el resto de la FIFA tiene en mente de cara a los próximos años, esto considerando que, mientras los demás eventos fueron de 32 selecciones, el próximo del 2026 contará con 48. ¿Te imaginas el Mundial del 2030 con 64 selecciones participantes?

¿Por qué la FIFA desea hacer el Mundial 2030 con 64 selecciones?

Una de las razones por las que la FIFA tiene en mente un Mundial 2030 con 64 selecciones deriva del hecho de que, en este evento, se conmemorará el centenario de la Copa del Mundo, un pretexto idóneo para invitar a más países al evento deportivo más importante a nivel internacional.

¿A favor o en contra de que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones?

Además, estos rumores tomaron forma luego de la reunión entre Gianni Infantino, Santiago Peña, Yamandú Orsi y Javier Milei, todos ellos presidentes de Paraguay, Uruguay y Argentina. Aunado a ello, en el pasado el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que vendrían noticias que “podrían impactar al mundo del futbol”.

Se trata, entonces, de una idea motivada tanto por el presidente de la FIFA como por los integrantes de la Conmebol. De hecho, en el pasado el mismo Domínguez ha mencionado que una Copa del Mundo con más países involucrados puede democratizar y, a su vez, desarrollar aún más el futbol a nivel global.

¿Qué piensa la UEFA sobre un Mundial 2030 con 64 selecciones?

Si bien existiría un acuerdo a nivel continental, del otro lado del charco las cosas no son iguales. Y es que, en medio de los constantes conflictos entre la UEFA y la FIFA, la Unión Europea de Futbol Asociación considera que un Mundial con 64 selecciones diluiría completamente la competitividad mientras satura -aún más- los calendarios ya establecidos.

¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol.



Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre…

Es así como se espera una respuesta clara en las próximas semanas o meses de parte de la FIFA y su dirigente, Gianni Infantino . De confirmarse lo anterior, el Mundial 2030 se convertiría en el torneo más grande en la historia del balompié, por lo que la idea de jugar en seis países distintos (Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Portugal y España) está más latente que nunca.