deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Una Copa del Mundo con 64 selecciones? Este es el plan de la FIFA rumbo al Mundial 2030

El presidente de la FIFA, motivado por otros elementos de renombre en la organización, tiene en mente que el Mundial 2030 se lleve a cabo con 64 selecciones.

copa-mundo-64-selecciones-plan-fifa-mundial-2030.jpg
Instagram: Gianni Infantino / PNG
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de la Copa del Mundo 2026 , misma que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, a meses de este evento el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no descarta que el Mundial 2030 se realice con un total de 64 selecciones.

¡Gol de Antuna! México 3-2 Uzbekistán | Fecha FIFA

De hecho, este es el plan que Gianni Infantino y el resto de la FIFA tiene en mente de cara a los próximos años, esto considerando que, mientras los demás eventos fueron de 32 selecciones, el próximo del 2026 contará con 48. ¿Te imaginas el Mundial del 2030 con 64 selecciones participantes?

¿Por qué la FIFA desea hacer el Mundial 2030 con 64 selecciones?

Una de las razones por las que la FIFA tiene en mente un Mundial 2030 con 64 selecciones deriva del hecho de que, en este evento, se conmemorará el centenario de la Copa del Mundo, un pretexto idóneo para invitar a más países al evento deportivo más importante a nivel internacional.

Te puede interesar: ¿Quién es la estrella del América que le está “robando” 15 millones anuales al club?

Te puede interesar: ¿Qué fue de César Villaluz tras el golpe que sufrió en la final del 2008?

Además, estos rumores tomaron forma luego de la reunión entre Gianni Infantino, Santiago Peña, Yamandú Orsi y Javier Milei, todos ellos presidentes de Paraguay, Uruguay y Argentina. Aunado a ello, en el pasado el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que vendrían noticias que “podrían impactar al mundo del futbol”.

Se trata, entonces, de una idea motivada tanto por el presidente de la FIFA como por los integrantes de la Conmebol. De hecho, en el pasado el mismo Domínguez ha mencionado que una Copa del Mundo con más países involucrados puede democratizar y, a su vez, desarrollar aún más el futbol a nivel global.

¿Qué piensa la UEFA sobre un Mundial 2030 con 64 selecciones?

Si bien existiría un acuerdo a nivel continental, del otro lado del charco las cosas no son iguales. Y es que, en medio de los constantes conflictos entre la UEFA y la FIFA, la Unión Europea de Futbol Asociación considera que un Mundial con 64 selecciones diluiría completamente la competitividad mientras satura -aún más- los calendarios ya establecidos.

Es así como se espera una respuesta clara en las próximas semanas o meses de parte de la FIFA y su dirigente, Gianni Infantino . De confirmarse lo anterior, el Mundial 2030 se convertiría en el torneo más grande en la historia del balompié, por lo que la idea de jugar en seis países distintos (Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Portugal y España) está más latente que nunca.

Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×