ATLUS anunció que Metaphor: ReFantazio llega a la Nintendo Switch 2

Muchas cosas positivas nos han dejado los showcases de Play y Xbox, pero la gigante asiática no se ha quedado atrás, muestra de ello fue su Nintendo Direct de hoy 9 de junio de 2026 donde por se anunció que Metaphor: ReFantazio llega a la nueva híbrida a partir del 12 de noviembre de 2026. También estará disponible por tiempo limitado una edición Steelbook para Nintendo Switch 2 al momento del lanzamiento del juego.

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En Metaphor: ReFantazio, los jugadores deben superar el miedo al adentrarse en un vasto mundo de fantasía plagado de inquietantes misterios. Sumergidos en un reino al borde de la ruina, los jugadores deberán superar obstáculos y forjar lazos con aliados para controlar su destino.

Metaphor: ReFantazio recibió críticas muy favorables y vendió un millón de copias el día de su lanzamiento, lo que lo convirtió en el juego de ATLUS que más rápido se ha vendido hasta la fecha. Este juego de rol fue uno de los más aclamados por la crítica en 2024, con una puntuación de 94 en Metacritic y premios en The Game Awards a Mejor Juego de Rol, Mejor Narrativa y Mejor Dirección Artística.

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Los jugadores de Nintendo Switch 2 podrán sumergirse en esta aclamada fantasía épica el 12 de noviembre. Metaphor: ReFantazio está disponible actualmente en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Steam, PlayStation 5 y PlayStation 4.

Anunciado a principios de este año y tras el éxito del estreno de 2025 en Japón, que agotó las entradas, el concierto oficial de la orquesta de Metaphor: ReFantazio se embarca en una gira mundial que abarca 3 continentes, 6 países y 8 ciudades de todo el mundo. Para obtener información, incluidas las fechas y los lugares de la gira, visita el sitio oficial.

