PlayStation lanza nuevo control para juegos de pelea; ¿cuánto cuesta y en qué día sale?

El año pasado la PlayStation sorprendió a propios y extraños con la llegada de una nueva línea de accesorios diseñada, especialmente, para aquellos jugadores que gozan de los juegos de combate. Ahora, finalmente se saben detalles respecto al nuevo control para títulos de pelea.

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Este control tiene como nombre FlexStrike y, en esencia, es el primero que se construye exclusivamente para juegos de pelea presentado como Project Defiant. Por tal motivo, y después de varios meses de espera, hoy se saben más detalles sobre cómo luce, así como su fecha de lanzamiento.

¿Cuáles son las características del nuevo control de la PlayStation?

Lo primero a tener en cuenta es que el FlexStrike es un fightstick inalámbrico que se diseñó exclusivamente para los juegos de peleas tanto de la PC como de la PlayStation 5, por lo que, entre sus características, destaca contar con un diseño minimalista que lo ayudan a ser un control de calidad.

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|Fuente: LevelUp

La intención es que los jugadores tengan una mejor experiencia a través de un control portátil para los juegos de pelea, sobre todo para quienes están en distintos juegos de competencia alta. Se sabe, además, que el FlexStrike contará con una funda especial para su transporte.

La PlayStation también confirmó que el mando tendrá una batería recargable, la cual se integrará con una buena duración en beneficio de los usuarios. Finalmente, el mando tendrá latencia ultrabaja, así como distintos comportamientos en la palanca principal y botones de calidad.

¿Cuál es el costo del nuevo control de la PlayStation y cuándo sale a la venta?

Debes saber que la preventa de este nuevo control comenzará el próximo 12 de junio a través de la tienda online de la PlayStation, por lo que los usuarios lo podrán disfrutar desde el 6 de agosto, en países establecidos (aún se desconoce si llegará a México), por un precio recomendado de 200 dólares.