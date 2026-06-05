Tomb Raider: Legacy of Atlantis ya tiene fecha de lanzamiento e inicia su preventa

Amazon Game Studios, en colaboración con Crystal Dynamics y Flying Wild Hog, anunció oficialmente que Tomb Raider: Legacy of Atlantis llegará el próximo 12 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch 2.

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El anuncio estuvo acompañado por un nuevo tráiler presentado durante el State of Play, donde los jugadores pudieron observar por primera vez la renovada visión de la aventura que dio origen a una de las franquicias más importantes de los videojuegos.

Legacy of Atlantis reimagina el Tomb Raider original de 1996 con tecnología de nueva generación, escenarios completamente reconstruidos y una narrativa ampliada que profundiza en los orígenes de Lara Croft. La historia llevará a los jugadores a recorrer el mundo en busca de los secretos perdidos de Atlantis, explorando desde las selvas del Perú hasta las antiguas ruinas de Grecia y los desiertos de Egipto.

Entre las principales novedades destacan mecánicas de exploración modernizadas, rompecabezas rediseñados y combates más dinámicos. Además, momentos icónicos de la aventura original, como el legendario enfrentamiento contra el T-Rex, regresarán completamente reinventados con una escala cinematográfica sin precedentes.

🏺🔥 Nuevo tráiler de Tomb Raider: Legacy of Atlantis.



La nueva aventura de Lara Croft llevará a los jugadores tras el rastro de la legendaria Atlántida. 👀⚡



📅 Llega el 12 de febrero de 2027 a PS5.#TombRaider #LaraCroft #PS5 #Gaming #StateOfPlay pic.twitter.com/hfJ9DFtbwW — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 2, 2026

Junto con el anuncio, Amazon confirmó la apertura de las preventas digitales para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. Los jugadores podrán elegir entre tres ediciones.

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La Edición Estándar tendrá un precio de 59.99 dólares e incluirá el juego completo junto con el contenido exclusivo de preventa “Survivor Outfit”.

Por su parte, la Edición Deluxe costará 69.99 dólares e incluirá acceso anticipado de 48 horas, el atuendo exclusivo “Parisian Fugitive Outfit” y un DLC narrativo que llegará después del lanzamiento.

Finalmente, la Collector’s Edition estará disponible por 199.99 dólares e incluirá una estatua de Lara Croft enfrentando al T-Rex, un SteelBook premium, un mini libro de arte, un pin coleccionable y un llavero inspirado en Atlantis.

Otra de las sorpresas fue la confirmación de que el juego llegará simultáneamente a Nintendo Switch 2, ofreciendo la misma experiencia cinematográfica y de exploración adaptada al nuevo hardware híbrido de Nintendo.

Además, desde su lanzamiento contará con voces y textos localizados al español latinoamericano, inglés, francés, alemán, portugués brasileño, polaco y chino simplificado.

Con una mezcla de nostalgia y tecnología moderna, Tomb Raider: Legacy of Atlantis apunta a convertirse en la versión definitiva de la aventura que inició la leyenda de Lara Croft.