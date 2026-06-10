FreeStyle Football 2, el nuevo título de fútbol llega con demo a Steam Next Fest

Los anuncios no paran y Joycity (CEO Cho, Seong Won) anunció hoy que FreeStyle Football 2, el nuevo juego de fútbol desarrollado por WOORE studio, se presentará en Steam Next Fest, del 15 al 22 de junio. Justo a tiempo para la competencia internacional de fútbol de este verano, que comienza el 11 de junio.

La demo estará disponible en Steam desde el 10 de junio, antes del evento Steam Next Fest. Todos los usuarios de Steam pueden descargar y jugar FreeStyle Football 2 de manera gratuita, sin ningún tipo de registro ni proceso de aplicación.

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FreeStyle Football 2 ha hecho ya dos betas cerradas en Xbox Series X|S,PlayStation 5, Steam y Xbox PC. La segunda beta cerrada, que se enfocó exclusivamente en PC, llamó la atención de una audiencia masiva a nivel global, obligando a los desarrolladores a expandir la capacidad de los servidores para atender la alta demanda de jugadores.

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“Estamos muy emocionados de traer FreeStyle Football 2 a los jugadores de todo el mundo en un escenario global como lo es Steam Next Fest", dijo Kim Myung Su, productor y CEO en WOORE. "Basándonos en la calidad de jugabilidad y los comentarios de los usuarios recibidos después de las betas cerradas, buscamos entregar una experiencia más refinada. Esperamos que nos acompañen a probar la demo que comienza este 10 de junio".

Los servidores estarán: 10 de junio 5:00 a.m – 22 de junio 11:00 a.m hora de Ciudad de México / 10 de junio 6:00 a.m – 22 de junio 12:00 p.m hora de Colombia / 10 de junio 7:00 a.m – 22 de junio 1:00 p.m hora de Chile / 10 de junio 8:00 a.m – 22 de junio 2:00 p.m hora de Argentina.

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Todo lo que puedes esperar en el demo de Steam Next Fest: