El “Mundial” SÍ estará en el EA Sports FC 26; estas son las selecciones incluidas

Electronic Arts tomó la decisión de subirse al barco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que, contra todos los pronósticos, lanzó una versión “Mundialista” en su EA Sports FC 26. Ante ello, vale conocer las Selecciones que formarán parte de este nuevo parche.

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Como sabes, el único juego oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 aparece en el Football Manager; sin embargo, lo anterior no exime que otros títulos se hayan adelantado a este evento y uno de ellos es precisamente el EA Sports FC 26, el cual presentó una versión distinta a la anterior.

¿Cómo es el “Modo Mundial” del EA Sports FC 26?

El nombre de este parche es The World’s Game, y no es más que una versión secundaria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el EA Sports FC 26, mismo que se estrenó el pasado 4 de junio y que contará con un total de 60 selecciones que estarán en este evento deportivo.

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The world has gathered in #FC26. Now it’s time to write history.



The World’s Game edition, available now: https://t.co/gKfu4LZCV2 pic.twitter.com/qBdkyCuy2l — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 4, 2026

Se trata de un contenido que tiene como intención recrear la emoción de la Copa Mundial de la FIFA a través de la elección de hasta 60 Selecciones, lo que dará un aire mundialista por demás interesante. Por supuesto, tres de estos combinados son los anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Vale mencionar que la lista incluye 53 selecciones con licencia oficial, lo que sugiere tener plantillas completas, así como estudios oficiales, rostros escaneados y uniformes originales en escuadras importantes como Argentina, Brasil, Bélgica, Colombia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Portugal, España y Uruguay.

¿Cuándo sale el próximo EA Sports FC 27?

Se sabe que la próxima edición del EA Sports FC 26 saldrá el siguiente semestre del año; es decir, en septiembre del 2026. Del mismo modo, este formato contará con el regreso de la Liga BBVA MX, así como el nuevo modo Mundo Abierto, el cual ha llenado de muchas expectativas a los fanáticos.