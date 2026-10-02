La inesperada decisión de ÚLTIMA HORA que tomó México con Memo Ochoa en esta fecha FIFA

Guillermo Ochoa tuvo su último partido con México durante el Mundial 2026 y en el Estadio Azteca, recinto donde comenzó su carrera profesional. A más de tres meses desde su “último baile”, la Federación Mexicana de Futbol tiene la intención de homenajear al histórico guardameta en esta fecha FIFA luego de que haya anunciado su retiro del futbol.

De acuerdo a la información disponible, la celebración se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en la cancha del Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, previo al inicio del juego entre México y Chile por el último amistoso internacional que jugará el combinado azteca durante este parón de selecciones.

El evento también recibió su propio nombre, llamado: “¡Gracias, Memo!”. El mismo fue impulsado por los organizadores de los partidos de la Selección Mexicana y el objetivo será que los aficionados mexicanos se unan en las gradas para rendir homenaje al portero más icónico que tuvo México a lo largo de la historia de los mundiales.

Crédito: Mexsport

¿Cómo será el homenaje que recibirá Guillermo Ochoa?

Según los detalles que pudieron adelantar los organizadores del evento, la celebración que se llevará a cabo previo al silbatazo inicial ante los sudamericanos contará con la proyección en pantallas gigantes de los momentos más memorables del Memo Ochoa vistiendo los colores del seleccionado mexicano. Además, recopilarán mensajes de seguidores de distintos puntos de Norteamérica.

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Sin embargo, uno de los momentos más icónicos de la noche será cuando se encienda el histórico pebetero olímpico del Memorial Coliseum, un guiño simbólico y directo a la relación del guardameta con la justa olímpica. Cabe recordar que Ochoa fue convocado en Atenas 2004 y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El portero escribió unas palabras de despedida en sus redes sociales|Guillermo Ochoa

¿A qué hora será el duelo entre México y Chile?

La Selección Mexicana enfrentará a Chile el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Los Angeles Memorial Coliseum. Este encuentro será el último compromiso del conjunto dirigido por Rafael Márquez durante esta fecha FIFA.

El homenaje a Guillermo Ochoa se llevará a cabo antes del silbatazo inicial, por lo que los aficionados que asistan al estadio deberán llegar con anticipación para presenciar la ceremonia. Entre las actividades anunciadas destacan los mensajes de agradecimiento de los seguidores y el encendido del histórico pebetero olímpico.