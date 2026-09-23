OFICIAL: Esto cuesta viajar a Baltimore para ver a la Selección Mexicana y este es el tiempo de traslado
Este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore se enfrentan México y Colombia en partido de debut como técnico de Rafael Márquez
Este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore se enfrentarán las selecciones de México y Colombia en partido de debut como director técnico de Rafael Márquez, encuentro que podrás ver a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.
Pero si pretendes viajar para ver a la Selección Mexicana o te preguntas cuánto cuesta ir , aquí tienes un desglose de tiempos de traslado y presupuestos estimados desde la Ciudad de México:
Tiempo de traslado desde la CDMX
- Vuelo (CDMX a Baltimore/BWI):
- Con escala: 7 h 30 minutos a 9 horas en total (incluyendo una escala típica de 1.5 a 3 horas en ciudades como Atlanta, Houston o Dallas).
- Nota: No existen vuelos directos constantes hacia el Aeropuerto de Baltimore/Washington (BWI).
- Traslado local en Baltimore (Aeropuerto BWI al Estadio):
Auto/Taxi/Uber: 15 a 20 minutos hasta el M&T Bank Stadium.
- Tren ligero (Light Rail): Alrededor de 30 a 35 minutos directamente desde el aeropuerto hasta la estación Stadium / Federal Hill.
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Costos estimados (en pesos mexicanos - MXN)
1. Vuelo redondo (MEX – BWI)
- Entre $12,400 MXN y $14,500 MXN en clase económica para un viaje rápido de fin de semana (saliendo viernes 25 o sábado 26 por la mañana y regresando el domingo 27).
2. Boletos para el partido
- Nivel Alto (Secciones 500): Desde $53 USD a $70 USD ($927 MXN a $1,224 MXN).
- Nivel Medio / Preferencial (Secciones 200/Cabeceras): De $120 USD a $160 USD ($2,100 MXN a $2,800 MXN).
- Platea Baja / Cerca del campo (Secciones 100): De $170 USD a $250+ USD (~$974 MXN a $4,374+ MXN).
3. Hospedaje (1 noche en Baltimore)
- Hotel gama media / cerca del Inner Harbor / Estadio: De $2,200 MXN a $4,500 MXN por noche.
4. Gastos de transportación local y alimentos
- Transporte local (Uber/Tren): ~$600 a $1,200 MXN.
- Comida y consumos en el estadio: ~$1,000 a $2,000 MXN por día.
5. Presupuesto total estimado por persona (Viaje expres de fin de semana):
- Opción Económica: $17,000 MXN – $19,500 MXN (Vuelo con escala + Entrada en zona alta + Hotel estándar + Transportación pública).
- Opción Preferencial: $22,000 MXN – $26,000 MXN (Vuelo en mejor horario + Entrada en zona baja/platea + Hotel céntrico).