¿Quién será el delantero titular de la Selección Mexicana contra Sudáfrica? Esto dicen los números

Javier Aguirre está a pocas horas de anunciar la lista de jugadores que jugará con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hasta el momento, hay cuatro arietes, pero con su alineación, un 4-3-3 con una sola punta, solo uno de ellos podrá ser el delantero titular contra Sudáfrica.

Las alternativas de “El Vasco” son Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Armando “Hormiga” González y Guillermo “Memote” Martínez. Esos cuatro hombres son parte de la prelista emitida por el estratega y todo apunta a que los cuatro se sumarán a la convocatoria final.

Javier Aguirre se debe cuidar|MEXSPORT

Con base en la experiencia y las preferencias de Javier Aguirre, el titular contra los “Bafana Bafana” sería Jiménez, el atacante del Fulham inglés. Además, Gimenez dijo hace unos días a David Medrano y a Carlos Guerrero que sabe que será uno de los suplentes.

Para llegar a esa decisión hay muchos factores para tomar en cuenta. “El Lobo de Tepeji” anotó 10 goles en todas las competencias con el Fulham mientras que el nacido en argentina solo marcó una vez, en la Copa Italia. Aunado a ello, Gimenez estuvo en el dique seco desde noviembre hasta mediados de marzo por una lesión de tobillo que requirió de cirugía.

Regresa el GOLEADOR de la Selección Mexicana 🤩



Raúl Jiménez vuelve a la acción con México... a sus 35 años de edad, está en busca de asentarse como el segundo MÁXIMO goleador en la historia de la selección.#MiSelecciónAzteca⁣ pic.twitter.com/OHRpK4ZKBb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 30, 2026

Tener más goles no garantiza la titularidad

La cuestión es que, de ellos cuatro, el que más goles consiguió fue González, porque entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026 sumó 24 anotaciones. El delantero de las Chivas disputó 35 partidos y estuvo activo en 2,456 minutos. Además, en el Apertura fue campeón de goleo, galardón compartido con Paulinho y Joao Pedro.

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Una de las sorpresas en la convocatoria es la presencia de “Memote” Martínez. El delantero de los Pumas fue relegado a un rol de suplente con la llegada de Juninho y Robert Morales al Pedregal. Pese a ello, consiguió nueve goles en 28 partidos.