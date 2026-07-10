Julio César Chávez se sube al ring de Call of Duty: Mobile con una campaña exclusiva para Latinoamérica

Call of Duty: Mobile apuesta por una de las máximas figuras del deporte mexicano para protagonizar su nueva campaña regional. Activision anunció "Este Julio Juega CoD:M", una colaboración encabezada por Julio César Chávez, quien llevará su legado al popular shooter para dispositivos móviles con contenido exclusivo disponible en México y Latinoamérica.

La campaña se desarrollará del 6 de julio al 1 de agosto y tendrá como principal atractivo un evento dentro del juego que permitirá a los usuarios conseguir objetos inspirados en el histórico campeón mundial de boxeo.

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El premio estelar serán unos guantes de box exclusivos con la firma de Julio César Chávez, los cuales podrán desbloquearse al completar una serie de desafíos dentro de Call of Duty: Mobile.

Un evento para subir al ring de Call of Duty Mobile

Durante el evento "Este Julio Juega CoD:M", los jugadores deberán cumplir diferentes objetivos para acumular puntos y acceder a las recompensas.

Entre las misiones disponibles se encuentran iniciar sesión durante varios días, disputar partidas en cualquier modo de juego y conseguir eliminaciones. Conforme aumente el puntaje, los usuarios recibirán distintos premios, incluyendo tarjetas de experiencia para armas, experiencia para el Pase de Batalla y, al alcanzar 60 puntos, los esperados guantes inspirados en el campeón mexicano.

Estas son las recompensas del evento en Call of Duty Mobile

10 puntos: Doble Tarjeta de Experiencia (10 partidas).

Doble Tarjeta de Experiencia (10 partidas). 20 puntos: Tres Tarjetas de Experiencia para Armas.

Tres Tarjetas de Experiencia para Armas. 30 puntos: 2,000 puntos de experiencia para el Pase de Batalla.

2,000 puntos de experiencia para el Pase de Batalla. 40 puntos: 4,000 puntos de experiencia para el Pase de Batalla.

4,000 puntos de experiencia para el Pase de Batalla. 60 puntos: Guantes de box inspirados en Julio César Chávez.

La colaboración no se limitará al contenido dentro de Call of Duty: Mobile. Durante todo julio, Activision desplegará una campaña de comunicación protagonizada por Chávez, acompañada de colaboraciones con creadores de contenido, activaciones especiales y diversas iniciativas dirigidas a la comunidad latinoamericana.

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Con esta alianza, la compañía busca acercar el legado del considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de la historia a nuevas generaciones de jugadores, utilizando uno de los videojuegos móviles más populares de la región como punto de encuentro.

La campaña también pretende transmitir valores asociados a la carrera de Julio César Chávez, como la disciplina, la perseverancia y la determinación, adaptándolos al universo competitivo de Call of Duty: Mobile.