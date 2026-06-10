Nintendo conquista el verano con un Direct repleto de sorpresas: Zelda, Xenoblade y Kingdom Hearts brillan en Switch 2

Nintendo celebró uno de los Direct más importantes de la era Switch 2 con una presentación cargada de anuncios para los próximos meses y años. La compañía japonesa apostó por una combinación de nostalgia, nuevas aventuras y grandes colaboraciones que fortalecen el catálogo de su nueva consola.

⚔️🟢 ¡Primer tráiler del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time!



El avance nos permitió volver a recorrer Hyrule junto a Link, enfrentando viejos enemigos y reviviendo algunos de los momentos más icónicos de la saga. 🗡️🛡️



📅 Se estrenará a finales de este año. pic.twitter.com/4dGjFjlzoY — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 9, 2026

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El momento más comentado de la transmisión llegó con la revelación del esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Considerado por muchos como uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos, el clásico de Nintendo 64 regresará completamente reconstruido para Switch 2 con gráficos renovados y mejoras adaptadas a las capacidades del nuevo hardware.

Otro de los anuncios destacados fue Xenoblade Genesis, la próxima gran entrega de Monolith Soft. Aunque todavía faltan detalles sobre su historia, el avance mostró un mundo de enormes dimensiones y una dirección artística que apunta a convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de la consola.

⚔️🌎 Primer vistazo a Xenoblade Genesis.



La saga regresa con una nueva aventura, mundos gigantescos por explorar y una historia épica que promete marcar el futuro de la franquicia. 🔥✨



📅 Llega en 2027 a Nintendo Switch 2.#XenobladeGenesis #NintendoSwitch2 #NintendoDirect pic.twitter.com/XB3Hwq7chQ — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 10, 2026

La estrategia también tuvo su espacio con la presentación de Fire Emblem: Fortune's Weave, una nueva entrega de la popular franquicia táctica que llegará este mismo año con una historia inédita y nuevos personajes.

Nintendo tampoco olvidó a los seguidores de sus franquicias clásicas. Star Fox 64 regresará con una nueva versión adaptada a Switch 2, mientras que Rhythm Heaven Groove marcará el regreso de una de las series musicales más queridas por los fans.

Entre las sorpresas más llamativas apareció Splatoon Raiders, un spin-off que expandirá el universo de Splatoon mediante una aventura centrada en la exploración y el juego para un solo jugador.

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El apoyo de compañías externas volvió a ser uno de los puntos fuertes de la presentación. Square Enix mostró un nuevo avance de Kingdom Hearts IV, confirmando su llegada a Switch 2. Por su parte, FromSoftware presentó más detalles de The Duskbloods, uno de los exclusivos más esperados de la consola.

🗝️✨ ¡Ya está disponible el nuevo tráiler de Kingdom Hearts IV!



El esperado regreso de la saga mostró un nuevo vistazo a Sora, escenarios inéditos, combates espectaculares y más pistas sobre el próximo capítulo de esta icónica aventura. 👀⚔️#KingdomHearts4 #KingdomHearts pic.twitter.com/EcT72ydqYW — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 10, 2026

Capcom también tuvo una participación destacada al anunciar la llegada de Dragon's Dogma 2, además de versiones para Switch 2 de franquicias tan populares como Onimusha y Devil May Cry 5.

La lista de anuncios continuó con títulos como Stellar Blade y Lies of P, demostrando que la nueva consola de Nintendo está atrayendo cada vez más producciones que anteriormente parecían impensables en una plataforma de la compañía.

Con el remake de Ocarina of Time como gran protagonista y una alineación que combina nostalgia, nuevas franquicias y el respaldo de importantes estudios, Nintendo dejó claro que Switch 2 apunta a convertirse en una de las plataformas más atractivas de los próximos años.

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