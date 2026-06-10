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Nintendo conquista el verano con un Direct repleto de sorpresas: Zelda, Xenoblade y Kingdom Hearts brillan en Switch 2

El Nintendo Direct de junio de 2026 dejó uno de los catálogos más prometedores para Switch 2. Remakes de clásicos legendarios, nuevas entregas de franquicias icónica

Nintendo Direct junio 2026
|Nintendo Direct

Escrito por: Raúl Núñez

Nintendo celebró uno de los Direct más importantes de la era Switch 2 con una presentación cargada de anuncios para los próximos meses y años. La compañía japonesa apostó por una combinación de nostalgia, nuevas aventuras y grandes colaboraciones que fortalecen el catálogo de su nueva consola.

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El momento más comentado de la transmisión llegó con la revelación del esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Considerado por muchos como uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos, el clásico de Nintendo 64 regresará completamente reconstruido para Switch 2 con gráficos renovados y mejoras adaptadas a las capacidades del nuevo hardware.

Otro de los anuncios destacados fue Xenoblade Genesis, la próxima gran entrega de Monolith Soft. Aunque todavía faltan detalles sobre su historia, el avance mostró un mundo de enormes dimensiones y una dirección artística que apunta a convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de la consola.

La estrategia también tuvo su espacio con la presentación de Fire Emblem: Fortune's Weave, una nueva entrega de la popular franquicia táctica que llegará este mismo año con una historia inédita y nuevos personajes.

Nintendo tampoco olvidó a los seguidores de sus franquicias clásicas. Star Fox 64 regresará con una nueva versión adaptada a Switch 2, mientras que Rhythm Heaven Groove marcará el regreso de una de las series musicales más queridas por los fans.

Entre las sorpresas más llamativas apareció Splatoon Raiders, un spin-off que expandirá el universo de Splatoon mediante una aventura centrada en la exploración y el juego para un solo jugador.

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El apoyo de compañías externas volvió a ser uno de los puntos fuertes de la presentación. Square Enix mostró un nuevo avance de Kingdom Hearts IV, confirmando su llegada a Switch 2. Por su parte, FromSoftware presentó más detalles de The Duskbloods, uno de los exclusivos más esperados de la consola.

Capcom también tuvo una participación destacada al anunciar la llegada de Dragon's Dogma 2, además de versiones para Switch 2 de franquicias tan populares como Onimusha y Devil May Cry 5.

La lista de anuncios continuó con títulos como Stellar Blade y Lies of P, demostrando que la nueva consola de Nintendo está atrayendo cada vez más producciones que anteriormente parecían impensables en una plataforma de la compañía.

Con el remake de Ocarina of Time como gran protagonista y una alineación que combina nostalgia, nuevas franquicias y el respaldo de importantes estudios, Nintendo dejó claro que Switch 2 apunta a convertirse en una de las plataformas más atractivas de los próximos años.

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Aquí te enlistamos los juegos también presentados en el showcase de Nintendo.

  • Zelda: Ocarina of Time Remake.
  • Xenoblade Genesis.
  • Fire Emblem: Fortune's Weave.
  • Kingdom Hearts IV.
  • Star Fox 64 Remake.
  • Splatoon Raiders.
  • The Duskbloods.
  • Stellar Blade.
  • Dragon's Dogma 2.
  • Lies of P.
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