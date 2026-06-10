La carta maestra de Nintendo, presenta el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2

Las empresas líderes de los videojuegos nos han regalado uno de los mejores veranos en la historia de la industria, ahora tocaba el turno de Nintendo con su Direct y si, logró llegar a los corazones de los millones de fans con el lanzamiento del teaser del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, juego que llegará en el futuro para la Switch 2.

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La presentación del primer vistazo bastó a la gigante nipona, terminar con los rumores que afirmaban que se estaba trabajando en el homenaje a la pieza icónica de la Nintendo 64 de 1998, que ahora abarcará a las nuevas generaciones de jugadores que no probaron uno de los más importantes en la historia y a los que sí, revivir esas incréibles horas de juego; con un Ocarina adaptado a la tecnología de hoy día.

Con el 40 aniversario de la franquicia a la vuelta de la esquina y la película live-action en el horizonte para 2027, Nintendo prepara el escenario para un cierre de año histórico en la industria del gaming.

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Por el momento no se revelaron más detalles sobre la jugabilidad del título o los cambios notables que traerá el remake, pues el teaser más que nada apela a la nostalgia del protagonista, que nos revela la nueva imagen de Link, bajó a un nuevo motor y la nueva resolución para la nueva híbrida de Nintendo.

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A tan solo una horas del lanzamiento del adelanto, el video subido en la cuenta oficial de Nintendo of America ya cuenta con 1.4 millones de vistas.

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