Fluminense vs Botafogo: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Brasileiraro 2026?

Este jueves 12 de febrero del 2026, se disputa el clásico carioca entre Fluminense vs Botafogo en punto de las 16:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Maracaná y aquí te decimos como podrás ver el encuentro totalmente EN VIVO Y GRATIS.

Hoje tem clássico e o DiaDeFlu da #FluTV começa às 18h com todo o esquenta pra partida! Assista na #FluTV >> https://t.co/UVKGieozQV pic.twitter.com/nH7BtvYxuu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 12, 2026

Para todos los espectadores en México, el Fluminense vs Botafogo lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS gracias a TV Azteca Deportes. El encuentro será transmitido por TV Azteca Deportes Network y en el sitio web oficial aztecadeportes.com o en la App Oficial de TV Azteca Deportes.

El enfrentamiento es conocido commo uno de los clásicos más antiguos del futbol brasileño por lo que genera una rivalidad muy llamativa y que promete dejar muchas emociones en esta jornada 3 del Brasileiraro 2026.

Así llegan Fluminense y Botafogo

El conjunto del Fluminense, uno de los candidatos para poder pelear por el título llegan ubicados en el séptimo lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos luego de ganar y empatar un encuentro. Se mantienen invictos y sumar una nueva victoria los podría colocar entre los primeros cuatro lugares de la tabla.

Por otra parte, en el caso de Botafogo llega en el décimo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos luego de ganar un encuentro y perder uno.

Atletas relacionados para o clássico de logo mais, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro ⚽️📄 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/xcAXg4PA5z — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 12, 2026

Los dirigidos por Martín Anselmi han dejado diferentes sensaciones entre los aficionados pues si bien empezaron el torneo con una victoria contundente de 4-0 a favor de Cruzeiro. Acumula tres derrotas de forma consecutiva al perder dos juegos de la Carioca Serie A y perder en la segunda jornada ante el Gremio.

