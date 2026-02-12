logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Fluminense vs Botafogo: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Brasileiraro 2026?

Conoce como puedes ver el partido del Fluminense vs Botafogo totalmente EN VIVO y GRATIS correspondiente a la Jornada 3 del Brasileiraro 2026

Brasileiro Championship - Botafogo v Cruzeiro
Soccer Football - Brasileiro Championship - Botafogo v Cruzeiro - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - January 29, 2026 Botafogo coach Martin Anselmi with players REUTERS/Ricardo Moraes|Ricardo Moraes/REUTERS
Notas,
Brasileirao

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 12 de febrero del 2026, se disputa el clásico carioca entre Fluminense vs Botafogo en punto de las 16:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Maracaná y aquí te decimos como podrás ver el encuentro totalmente EN VIVO Y GRATIS.

Para todos los espectadores en México, el Fluminense vs Botafogo lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS gracias a TV Azteca Deportes. El encuentro será transmitido por TV Azteca Deportes Network y en el sitio web oficial aztecadeportes.com o en la App Oficial de TV Azteca Deportes.

El enfrentamiento es conocido commo uno de los clásicos más antiguos del futbol brasileño por lo que genera una rivalidad muy llamativa y que promete dejar muchas emociones en esta jornada 3 del Brasileiraro 2026.

Así llegan Fluminense y Botafogo

El conjunto del Fluminense, uno de los candidatos para poder pelear por el título llegan ubicados en el séptimo lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos luego de ganar y empatar un encuentro. Se mantienen invictos y sumar una nueva victoria los podría colocar entre los primeros cuatro lugares de la tabla.

Por otra parte, en el caso de Botafogo llega en el décimo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos luego de ganar un encuentro y perder uno.

Los dirigidos por Martín Anselmi han dejado diferentes sensaciones entre los aficionados pues si bien empezaron el torneo con una victoria contundente de 4-0 a favor de Cruzeiro. Acumula tres derrotas de forma consecutiva al perder dos juegos de la Carioca Serie A y perder en la segunda jornada ante el Gremio.

Te Recomendamos