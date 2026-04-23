¿Cómo se vería Dora la Exploradora en el Mortal Kombat? FOTO lo demuestra

El Mortal Kombat ha logrado trascender durante distintas generaciones a lo largo de las décadas, por lo que es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Ante esta situación, ¿te has preguntado cómo luciría Dora la Exploradora dentro de este título?

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La Inteligencia Artificial se ha vuelto una herramienta realmente interesante para chicos y grandes por igual, por lo que esta ha comenzado a ser utilizada para distintos ámbitos como el de los videojuegos. Con ello, un usuarios se tomó la tarea de brindar detalles respecto a cómo luciría Dora la Exploradora en el Mortal Kombat.

FOTO: ¿Cómo luciría Dora la Exploradora dentro del Mortal Kombat?

Fue mediante redes sociales que, a través de una potencial imagen realizada con Inteligencia Artificial, se demostró cómo luciría Dora la Exploradora dentro del mundo del Mortal Kombat. Vale decir que esta personificación se dio a través de un estilo 3D que es hiperrealista.

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|Fuente: TyC Sports

En esta foto se deja a un lado la imagen infantil de la pequeña Dora y, si bien mantiene sus rasgos clave como la blusa rosa o los accesorios que normalmente la caracterizan, la realidad es que su imagen, brutalmente violenta, ha generado diversas sensaciones en redes.

El resultado de esta muestra presenta a una Dora la Exploradora totalmente reinventada en donde se muestra a una mujer con trajes rosados, mismos que se adaptan al combate que caracteriza al Mortal Kombat. Del mismo modo, se aprecia un arma inspirada en su esencia de aventuras, la cual la catapultó a lo más alto a nivel internacional.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de Dora la Exploradora y el Mortal Kombat?

El hecho de que se mostrara a Dora en un bosque sombrío y bajo una iluminación muy dramática hizo que las reacciones no dejaran de aparecer en las redes. Y mientras algunos usuarios minimizaron esta creación, otros no desaprovecharon la oportunidad para reconocer el impacto de la IA en nuestros días.