EA Sports FC 26 y las dos SORPRESAS en la PlayStation Plus para mayo del 2026

Un nuevo mes ha llegado y, con ello, la posibilidad de que Sony sorprenda a sus millones de usuarios a través de la inclusión de varios títulos realmente interesantes en su apartado PlayStation Plus, destacando lo que ocurre con el EA Sports FC 26 para mayo del 2026.

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Como sabes, el EA Sports FC 26 está convertido en el videojuego deportivo más importante de la actualidad gracias a la cantidad de fanáticos que lo disfrutan día a día. Bajo este contexto, la PlayStation Plus sorprendió con su ingreso para mayo del 2026 junto a otros títulos realmente atractivos.

¿Qué videojuegos llegarán a la PlayStation Plus además del EA Sports FC 26?

La inclusión del EA Sports FC 26 a la PlayStation Plus no es más que una especie de regalo para los usuarios que se han mantenido firmes con la consola de Sony, esto a través de un videojuego que, pese a las críticas que ha tenido, se ha mantenido en el top de ventas a nivel mundial.

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No obstante, no es la única sorpresa para mayo de este año, pues junto a él aparece uno de los videojuegos más interesantes siendo este Wuchang: Fallen Feathers, mismo que está disponible a partir del 5 de mayo y que podrá ser disfrutado por millones de personas.

Finalmente, el último juego que también ingresará directamente a la PlayStation Plus es Nine Sols, y aunque también ha llamado poderosamente la atención, es una realidad que este ha quedado por debajo en cuanto a expectativas se refiere en relación a los dos anteriores.

¿Qué sorpresas traerá el EA Sports FC 27?

El EA Sports FC se prepara para uno de los lanzamientos más interesantes de los últimos años con la llegada de la versión 2027, misma que además de contar con el posible regreso de la Liga BBVA MX también tendrá la modalidad Mundo Abierto, tal y como ocurre con otros títulos como el GTA VI.