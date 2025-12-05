El impresionante récord de Mundiales que Lionel Messi puede romper en 2026

El Mundial de 2026 ya comienza a dibujar nuevos escenarios y con él regresan las nuevas incógnitas y una de esas es si veremos coronarse a un nuevo rey de goles en mundiales. El evento perfila no solo como la despedida mundialista de Lionel Messi, sino como el escenario perfecto para una hazaña sin precedentes. El astro argentino, actualmente con 13 anotaciones en fases finales, está a solo tres goles de igualar el récord histórico del alemán Miroslav Klose, quien lidera la tabla con 16 tantos.

Esta posibilidad coloca al capitán de Argentina en la antesala de la leyenda absoluta que ya es. Superar a Klose le permitiría cerrar su épica trayectoria en la cita máxima con un título personal que parecía reservado para delanteros natos, consolidando una carrera que si ya lo sitúa como uno de los mejores de todos los tiempos, sería la cereza en el pastel.

El camino al récord, sin embargo, tendrá un testigo de lujo y un rival directo. Su excompañero en el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, también figura en la lista de máximos artilleros con 12 goles y, a sus 26 años, buscará aprovechar la edición expandida a 48 equipos para escalar posiciones y desafiar la marca.

El Mundial en Estados Unidos, México y Canadá promete ser un duelo estadístico entre dos generaciones. Mientras Messi apunta a despedirse coronándose como el rey goleador, Mbappé pisa fuerte para heredar ese trono. La historia, una vez más, se escribirá a pie de campo.

Detrás de esos nombres aparecen otros grandes cazagoles. Ronaldo Nazário sumó 15 tantos, Gerd Müller tiene 14, mientras figuras de épocas anteriores como Just Fontaine o icónicas como Pelé también destacan en ese top histórico.

Con 2026 apenas a la vista, los focos no solo apuntan al torneo como espectáculo global, sino también al valor simbólico de los goles, cada definición, cada penal, cada cabezazo puede convertirse en historia. Si Messi decide seguir, el mundo observará su misión con expectación, hay un récord que espera, y un Mundial que podría redefinir su legado.

