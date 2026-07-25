Star Wars Zero Company revela a su elenco y confirma panel especial en la San Diego Comic-Con

Bit Reactor, en colaboración con Lucasfilm Games, dio a conocer al elenco principal de Star Wars Zero Company, el nuevo título de estrategia por turnos para un solo jugador ambientado en el universo de Star Wars. Además de revelar a las voces que protagonizarán esta aventura, el estudio confirmó que el juego tendrá presencia en la San Diego Comic-Con con un panel dedicado a mostrar más detalles de su desarrollo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el regreso de reconocidos actores de voz de la franquicia. Matt Lanter, quien durante años interpretó a Anakin Skywalker en Star Wars: The Clone Wars, volverá a dar vida al emblemático Jedi. A él se suma Dee Bradley Baker, famoso por interpretar a los clones en The Clone Wars y The Bad Batch, quien ahora prestará su voz al personaje Trick.

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El protagonista de la historia será Hawks, un antiguo oficial de la República Galáctica completamente personalizable. Los jugadores podrán elegir una versión masculina o femenina del personaje, interpretadas por Jonathan Freeman y Erica Luttrell, respectivamente.

Durante la campaña, Hawks encabezará a Zero Company, un escuadrón formado por mercenarios y especialistas provenientes de distintos rincones de la galaxia. Entre sus integrantes habrá un soldado clon, una mandaloriana perteneciente al antiguo Clan Verminoth, una padawan Jedi y otros personajes originales que deberán enfrentarse a Kundri Fathom, líder de la organización separatista conocida como Espiral Infinita.

El reparto también incorpora a talentos como Vic Michaelis en el papel de Runa Blask y Rekha Sharma como la antagonista Fathom, además de un amplio elenco secundario que dará vida a los distintos personajes que aparecerán a lo largo de la aventura.

Uno de los pilares de Star Wars Zero Company será la personalización. Los jugadores podrán crear tanto a Hawks como a los operadores reclutables utilizando ocho especies icónicas del universo Star Wars, entre ellas humanos, twi'leks, togrutas, zabrak, devaronianos, neimoidianos, ovisianos y weequay.

Además de modificar la apariencia física, será posible elegir voces, equipamiento, atuendos, talentos y especializaciones de combate, permitiendo formar escuadrones adaptados a cada misión y ofreciendo una importante libertad estratégica durante toda la campaña.

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Bit Reactor aseguró que uno de sus principales objetivos fue combinar la profundidad táctica con una presentación cinematográfica, buscando ofrecer una experiencia narrativa que mantenga el nivel visual característico de Star Wars sin sacrificar la complejidad propia del género.

Como parte de la promoción previa al lanzamiento, varios miembros del reparto participarán en un panel especial durante la San Diego Comic-Con, donde compartirán escenario con desarrolladores de Bit Reactor y Lucasfilm Games para hablar sobre la narrativa, la creación de personajes y el proceso de producción del juego.

Star Wars Zero Company llegará el 27 de agosto para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las reservas ya están disponibles tanto para la Edición Estándar como para la Edición Deluxe, que incluirá contenido adicional para los jugadores que deseen ampliar la experiencia desde el primer día.