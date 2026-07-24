Este es el principal cambio que la PlayStation 6 tendría respecto a la PS5

En las últimas semanas Sony ha lanzado distinta información en torno a la llegada de la PlayStation 6, la cual se espera que sea la consola más importante de todos los tiempos no solo en cuanto a gráficas se refiere, sino en todo aquello relacionado con su método de innovación.

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Por tal motivo, recientemente ha surgido información que destaca las principales diferencias que Sony planea tener en la confección de la PlayStation 6 y que harían que la misma sea totalmente diferente a la PS5, la cual salió al mercado de forma oficial en el año 2020.

¿Cuál será la diferencia principal entre la PlayStation 6 y la PS5?

De acuerdo con información del portal Level Up, Sony habría aprendido de sus errores en la consagración de metal líquido en la PS5, la cual hacía que, si bien esta contara con un sistema de enfriamiento eficiente, también es potencialmente peligroso si se distribuye de manera irregular hacia otros componentes de la máquina.

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🚨 PlayStation 6 is reportedly closer than we think



- Targeting 2027/early 2028 release

- Rumored PS6 handheld companion

- AMD Zen 6 + RDNA 5 (huge jump)

- Around RTX 4080-level performance

- Could be cheaper than expected (below $1000)

- Possibly digital-only



(According to… pic.twitter.com/EJuqSiJNgu — GameVerse (@TheGameVerse) April 3, 2026

Por tal motivo, se espera que la PlayStation 6 cuente con un nuevo sistema de enfriamiento en donde dejaría a un lado el metal líquido que provocó miles de dolores de cabeza para dar paso a un procesador que, en esencia, reduzca la transferencia de calor en el disipador.

Se trata, entonces, de un sistema de refrigeración que se basa en la vaporización y que funciona a través de distintos tubos sellados con una pequeña cantidad de agua. Con ello, el proceso garantiza temperaturas adecuadas y, a su vez, reduciría el costo de producción de la PlayStation 6.

¿Cuánto costará la PlayStation 6?

Hasta el momento no existe información oficial respecto al costo que tendrá la PlayStation 6, así como su fecha de lanzamiento. No obstante, rumores indican que su salida al mercado podría ser a inicios del 2028 con un costo que rondaría los 1,000 y 1,200 dólares.