Confirman llegada de Jurassic World Evolution 2 para la Nintendo Switch 2; esto se sabe

La Nintendo Switch se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales gracias a la noticia que tiene a esta consola como protagonista del retorno de un juego que, sin duda, podría convertirse en uno de los más importantes del año: Jurassic World Evolution 2.

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Y es que, de acuerdo con el portal Nintenderos, Frontier Developments tiene en mente llevar Jurassic World Evolution 2: Complete Edition a la Nintendo Switch 2 a finales de este mes luego del brutal éxito que significó la primera entrega. Por tal motivo, aquí conocerás toda la información al respecto.

¿Qué se sabe sobre la llegada de Jurassic World Evolution 2 a la Nintendo Switch?

Lo primero a tener en cuenta es que Jurassic World Evolution 2: Complete Edition es la secuela directa de Jurassic World lanzada a la Switch en el año 2020, por lo que su lanzamiento estelar está programado para llevarse a cabo el próximo jueves 30 de julio; es decir, en unos días.

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Our next free update will release on 16 June, and will include a great selection of updates and improvements to Jurassic World Evolution 3, including changes to aviaries and another returning Jurassic World Evolution 2 base-game dinosaur, the Ceradactylus.



Check out the free… pic.twitter.com/5wGrvpGGJG — Jurassic World Evolution 3 (@JW_Evolution) June 3, 2026

Uno de los puntos a tener en cuenta es que esta secuela sigue el mismo patrón de la edición completa, por lo que tendrá todo el contenido DLC. Del mismo modo, este lanzamiento incluirá la Dominion Diosyn Expansion, la cual se relaciona directamente con la película Jurassic World Dominion del 2022.

Y si bien este nuevo videojuego no contiene información esencial respecto a la nueva película de Jurassic World Rebirth, sí incluye diálogos de Sam Neill como Alan Grant, así como voces de actores icónicos en estas tramas como lo son Jeff Goldblum y Laura Dern, por citar algunos ejemplos.

¿Qué detalles tendrá este videojuego para la Nintendo Switch 2?

Este videojuego para la Nintendo Switch 2 no contará con versión física y tendría un precio de 50 a 60 euros; además, se sabe que tendrá el modo Sandbox de creación libre, así como distintos escenarios en donde destacan desiertos, bosques y zonas tropicales que se podrán explorar.