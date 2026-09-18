Entrenador de Inglaterra asegura que aficionados MINIMIZAN a Argentina y alaban a México

Thomas Tuchel volvió a hablar públicamente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo en el que consiguieron el tercer lugar. En su primera convocatoria posterior a la justa, el entrenador explicó que la mayoría de los aficionados con los que tiene contacto no centra sus conversaciones en sus decisiones tácticas ante Argentina, sino en la victoria contra México en el Estadio Azteca (ahora Banorte).

Tuchel realizó el comentario mientras presentaba la convocatoria inglesa para la nueva edición de la UEFA Nations League, torneo que disputarán el sábado 26 de septiembre ante la campeona del mundo: España y en la que incluyó a Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer y Alex Scott, por mencionar algunos.

Tuchel recordó que Inglaterra tuvo que afrontar la altitud, la localía mexicana, la expulsión y una decisión de VAR.|England Football Team

Día gris para México

El 5 de julio se enfrentaron México e Inglaterra en el partido de Octavos de Final, encuentro que terminó 3-2 a favor de los ingleses, que consiguieron su clasificación a los Cuartos de Final. Jude Bellingham marcó dos goles en la primera parte y Harry Kane convirtió un penalti después de la expulsión de Jarell Quansah.

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El encuentro tuvo una particularidad histórica, pues fue la primera victoria de Inglaterra ante México en un partido de la Copa Mundial disputado en el Estadio Azteca. La Federación Inglesa calificó aquel duelo como un partido icónico.

De ganarle a México a quedar eliminado por Argentina

En el documental Reflections, Tuchel recordó que Inglaterra tuvo que afrontar la altitud, la localía mexicana, la expulsión y una decisión de VAR durante el encuentro contra la Selección Nacional.

Caso contrario fue en la semifinal contra Argentina, pues el propio entrenador reconoció que en los minutos finales Inglaterra pasó a una estructura defensiva con cinco jugadores y buscó proteger la ventaja que había conseguido.

Argentina remontó con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, por lo que Inglaterra perdió la posibilidad de disputar la final, que a la postre perdería la Albiceleste ante España.