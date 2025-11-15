deportes
La selección que un día fue goleada por México 9-0 y ahora está a punto de calificar al Mundial 2026

La selección de la Concacaf es el caballo negro de la Eliminatoria, pues ante todo pronóstico lidera su grupo y está a un partido de lograr la hazaña

La selección que un día fue goleada por México 9-0 y ahora está a punto de calificar al Mundial 2026
@thebluewaveffk
La selección que un día fue goleada por México 9-0 y ahora está a punto de calificar al Mundial 2026
José Alejandro
Mundial México 2026
Curazao es la selección que un día fue goleada por México 9-0 y ahora está a punto de calificar al Mundial 2026, torneo en el que clasificaría por primera vez. El país del Caribe solo necesita ganar el último partido de la Eliminatoria de la Concacaf para lograr la hazaña, por la que también va un campeón del mundo que necesita aplastar a Noruega .

El equipo de la isla marcha en primer lugar del Grupo B con 11 puntos, uno más que Jamaica, su más cercano perseguidor y el que le podría arrebatar el boleto directo a la justa internacional. No obstante, en caso de que pierda su último encuentro, aún aspira por la calificación, aunque lo haría en el repechaje, instancia a la que aspiraba la selección de un ex de Chivas que hoy termina su sueño mundialista .

Mundial 2026
@thebluewaveffk
Curazao está a un partido de clasificar al Mundial 2026

Curazao viene de golear 7-0 a Bermudas, por lo que en la última jornada se jugará el todo por el todo ante Jamaica, duelo que se realizará el martes 18 de noviembre. El partido definirá a la selección que calificará directamente al Mundial 2026 y la que lo intentará mediante el repechaje, ya que ambas se pelean el puesto.

Datos de la Selección de Curazao, la cual un día fue goleada por México 9-0

La Selección de Curazao fue goleada 9-0 por México en 2023, aunque este resultado se dio en un partido de Sub-17, cuando ambas escuadras compartieron grupo en el Campeonato de la Concacaf de la categoría.

Curazao es una isla neerlandesa del Caribe, la cual es conocida por sus hermosas playas. Mientras que en el ámbito del futbol, la selección se ubica en la posición 12 del ranking de la Concacaf, mientras que en el de la FIFA ocupa el lugar 82 con 1,295 puntos.

Selección Mexicana
José Alejandro

