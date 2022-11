Esta chido ser capitán de la selección, pero…: Andrés Guardado

Ser capitán de la Selección de tu país es un privilegio que pocos pueden tener, Andrés Guardado lleva desde la salida de Rafa Márquez del combinado azteca siendo el líder. En entrevista para el blog de su esposa Sandra de la Vega habló sobre lo que implica tener el gafete.

Mundial de Alemania Occidental 1974 | Pergaminos de México

“Esta chido pero si es una ching…, la gente piensa que el capitán es el gafete y ya pero es una ching…, tienes la responsabilidad de poner siempre el ejemplo, porque hay diferentes tipos de capitanes pero yo siempre he intentado de poner el ejemplo a la hora de trabajar, también en poner el buen humor, pero es difícil porque tu tienes que tener la capacidad para saberle llegar a todos, hay 25 carácter diferentes” , apuntó Andrés Guardado.

Te puede interesar: Los mexicanos que hicieron los jerseys de Argentina y México para Qatar 2022

Andrés cuenta con más de 17 años de experiencia en el futbol profesional, la mayoría de su trayectoria ha sido en Europa. Guardado ha sido muy querido en equipos como la Coruña de España con quien descendió y volvió al máximo circuito, ahora que milita en el Real Betis el publicó lo estima y también se ha ganado la distinción máxima en el equipo.

En el PSV de Holanda también portó el gafete de capitán y la afición se encargó de hacerle saber de múltiples maneras el agradecimiento y amor que tenían por él, el que más llamó la atención fue la ocasión que pintaron las gradas de verde, blanco y rojo en honor al mexicano.



Andrés Guardado fue muy duro con Diego Lainez



Es por esto que Guardado es una voz autorizada para compartir sus conocimientos a los más chicos, quienes lo toman como referente, en la misma entrevista “El principito” comentó lo duro que era con Diego Lainez cuando llegó al Real Betis.

Te puede interesar: Selección de Arabia Saudita separa jugador por posible dopaje

“Me pasó con Diego Lainez cuando llegó al Betis, con Dieguito, con él soy durísimo y el literal como hijo me dice -pero solo me dices a mí- si lo regaño porque llega tarde a un entrenamiento o hace algo mal, pueden llegar otros compañeros tarde o se equivocan y él siempre me dice, se encabro…, literal como hijo -por qué me regañas solo a mí - y yo le digo me valen los demás a mi me importas tu y claro porque quiero a Diego que le vaya bien por eso intento exigirle y no lo consiento. “, afirma Andrés Guardado.

Andrés Guardado va por su quinta copa del mundo, se unirá al selecto grupo de futbolistas que durante 20 años se han mantenido en una gran nivel para representar a su selección. El primer mundial que disputó fue en Alemania 2006; el principito se une a Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Gigi Buffon, Lothar Matthäus.