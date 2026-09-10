OJO: este es el estilo de juego y posible alineación que impondría Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Rafael Márquez ya es entrenador de la Selección Mexicana luego de haber sido presentado de forma oficial por la Federación Mexicana de Futbol este jueves 10 de septiembre. El ‘Káiser’ tomó el lugar que dejó vacante Javier Aguirre tras la conclusión del Mundial 2026 y se prepara para afrontar sus primeros partidos donde mostrará su filosofía de juego.

Cabe resaltar que México no será su primera experiencia como entrenador, ya que dirigió la filial del Barcelona donde estuvo a cargo de los jugadores más jóvenes del cuadro azulgrana como el propio Lamine Yamal. En este contexto, repasamos cómo podría jugar la Selección Mexicana con Rafa Márquez al mando.

¿Cómo jugaría la Selección Mexicana de Rafa Márquez?

Teniendo en cuenta su poca experiencia, su sistema elegido probablemente sea el 4-3-3, aunque también podría evolucionar a un 4-2-3-1 dependiendo del contexto del partido y del rival que tenga en frente.

Rafa Márquez fue presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana|Adrian Macias/Adrian Macias

De esta manera, el rasgo característico de su equipo sería construir el juego desde el primer protagonista de la cancha: el portero. Márquez buscaría salir del fondo mediante la utilización de pases cortos, hilando jugadas desde el primer cuarto del campo de juego.

El seleccionador buscaría que sus centrales sean capaces de saltear líneas con el balón dominado y también con pases largos. A su vez, destacaría un mediocampista de contención que ayude a los defensores a salir desde abajo. Erik Lira podría ser un ejemplo claro para este rol.

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Los laterales tendrían la libertad de incorporarse al ataque y ejercer como carrileros/extremos dependiendo de la jugada. Además, ejercería una presión tras pérdida para recuperar la posesión del balón lo más rápido posible.

Los extremos jugarían bien abiertos para generar espacios interiores y que jugadores como Gilberto Mora tengan un mayor protagonismo en la finalización de las jugadas. Finalmente, Márquez impondría la llegada de jugadores jóvenes con el paso del tiempo y que viene siguiendo desde cerca como Hugo Camberos o Santiago Sandoval, por ejemplo.

Crédito: Mexsport

La posible alineación de Rafa Márquez en México

Siguiendo la lectura de que el ‘Káiser’ utilizaría un 4-3-3 y se basaría en el equipo que disputó el Mundial 2026, podría plasmar el siguiente once inicial en sus primeros partidos:

